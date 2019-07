Cagliari-Rapp. Locale 15-1: Pioggia di goal ad Aritzo, poker di Cerri e Ragatzu

Primo test stagionale positivo per il Cagliari di Maran: poker di Cerri e Ragatzu nella gara di Aritzo, con i rossoblù a segno 15 volte.

Prima uscita stagionale da 80 minuti per il di Maran, che ad Aritzo, dopo 3 giorni di ritiro, supera 15-1 una Rappresentativa locale della Barbagia. Fra i pali agisce dal 1’ Cragno, in difesa debutta al centro Walukiewicz accanto a capitan Ceppitelli, in regia agisce Oliva, davanti Birsa è il trequartista a supporto delle due punte Joao Pedro e Cerri. Dal 1’ anche i giovani Pinna a destra e Biancu a centrocampo.

Il primo tempo vede Cerri protagonista assoluto con un bel poker: goal di testa, di destro (2) e di sinistro per una prima frazione da incorniciare per l'attaccante. In goal anche il brasiliano Joao Pedro, bravo a finalizzare al termine di una bella azione personale. Per i locali il goal della bandiera siglato da Pili.

Nella ripresa tanti cambi per il tecnico rossoblù, che in attacco schiera Han e Despodov supportati da Ragatzu sulla trequarti. Proprio i 3 nuovi entrati si ergono a protagonisti del match costruendo diverse azioni da rete. Tripletta per lo scatenato nordcoreano e addirittura poker per Ragatzu, un bel goal invece per il bulgaro al termine di una pregevole azione personale.

Completano il tabellino i sigilli personali di Pajac e Deiola, che portano sul 15-1 il risultato finale. Maran può per ora ritenersi soddisfatto dalle indicazioni avute dalla squadra.

IL TABELLINO

CAGLIARI-RAPP. LOCALE 15-1

MARCATORI: 2’, 12’, 22’, 24’ Cerri (C), 32’ Pili (R), 37’ Joao Pedro (C), 45’, 55’, 57’ Han (C), 62' Ragatzu (C), 63' Pajac (C), 65' Despodov (C), 69', 74' Ragatzu (C), 77' Deiola (C), 79' Ragatzu (C)

CAGLIARI 1° TEMPO (4-3-1-2): Cragno (27’ Rafael, 52’ Aresti); Pinna, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Biancu, Oliva, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Cerri. All. Maran

CAGLIARI 2° TEMPO (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pajac; Deiola, Bradaric, Caligara; Ragatzu; Han, Despodov. all. Maran

RAPP. BARBAGIA: Idrissi; Moro, Pinna M., Curreli G., Vacca, Puddu, Litarru, Pili, Boi, Mameli M., Sansone