Cagliari, Radja Nainggolan è l'MVP del mese di novembre in Serie A

La Serie A ha comunicato l'MVP del mese di novembre: è Radja Nainggolan, che ha Cagliari ha ritrovato la sua condizione migliore.

La ha reso noto tramite un comunicato stampa il vincitore del premio di MVP del mese di novembre: sarà Radja Nainggolan che lunedì 2 dicembre verrà premiato alla 'Sardegna Arena' prima dell'incontro fra e .

Il centrocampista belga ha ritrovato la sua forma migliore in Sardegna, dopo aver terminato in maniera burrascosa la sua avventura con la maglia dell' . Proprio nei giorni scorsi Nainggolan aveva espresso la volontà di dimostrare ai nerazzurri di aver commesso un errore a mandarlo via. Detto, fatto. La vittoria del premio come miglior giocatore del campionato italiano nel mese di novembre è una grande prova di forza per il centrocampista di origini indonesiane.

Il 'Ninja' con la maglia del Cagliari ha ritrovato la serenità giusta per tornare ad esprimersi nel migliore dei modi in campo e nel mese di novembre ha contribuito alla causa sarda con due goal e con prestazioni di altissimo livello. Anche Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha espresso parole di grande stima nei confronti di Nainggolan.