Cagliari Primavera, Bruno Conti segna all'esordio: nipote d'arte e figlio di Daniele

Bruno Conti ha debuttato oggi con la Primavera del Cagliari: ha segnato un goal bellissimo ed ha abbracciato papà Daniele in panchina.

Un esordio da sogno per un giocatore che presenta già le stigmate del predestinato. Stiamo parlando di Bruno Conti, figlio di Daniele Conti e nipote di Bruno, storico centrocampista della Nazionale Italiana e della .

⭐| Che gol di Bruno #Conti! 🎯



Sulle orme del nonno, il classe 2002 segna così all’esordio con il @CagliariCalcio in #SiPrimavera e va ad abbracciare papà Daniele in panchina ⚽



➡ Segui tutta la #PrimaveraTim in esclusiva su #Sportitalia, 60 DTT 📺 (🔴 in HD con #SiSmart) pic.twitter.com/gH3zWsqZu1 — Sportitalia (@tvdellosport) September 20, 2019

Oggi il giovane classe 2002 ha esordito con la maglia della Primavera del , segnando il goal-vittoria per la sua squadra nel 2-1 contro l' : un sinistro dai 25 metri che si è insaccato sotto la traversa.

L'esultanza del giovane Bruno Conti resterà sempre impressa tra i suoi ricordi e anche tra quelli del padre, visto che il classe 2002 è andato ad abbracciare vicino alla panchina proprio Daniele Conti.

Di padre in figlio, per Bruno Conti, sulle orme del nonno, la strada è tutta da scoprire per lui. Ma se il buongiorno si vede dal mattino...