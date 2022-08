Cagliari-Perugia dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inizia la stagione di Cagliari e Perugia, di fronte in Coppa Italia: tutte le informazioni sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

CAGLIARI-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Perugia

Cagliari-Perugia Data: 5 agosto 2022

5 agosto 2022 Orario: 17.45

17.45 Canale tv: Mediaset (Canale 20)

Mediaset (Canale 20) Streaming: Mediaset Infinity

Inizia ufficialmente la stagione ufficiale di Cagliari e Perugia. Il club sardo e quello umbro inaugurano la propria annata 2022/2023 con la Coppa Italia, scendendo in campo per il secondo turno eliminatorio del torneo. In attesa della Serie B, in palio il passaggio del turno.

Il Cagliari neo-retrocesso e tra le favorite per il ritorno immediato in Serie A, spera di partire subito con il piede giusto, in una competizione che non sarà certo la priorità stagionale, utile però a confrontarsi subito con un'avversaria che ritroverà anche in campionato.

Reduce dai playoff della scorsa Serie B, il Perugia punta ad essere tra le mine vaganti del prossimo e immediato torneo cadetto al via nel weekend di Ferragosto: a Cagliari un primo match importante che potrebbe portare il Grifo a giocare al Dall'Ara: la vincente della sfida, infatti, sfiderà una tra Bologna e Cosenza.

L'ultimo incontro tra Cagliari e Perugia è datato 2016: nel marzo di sei anni fa furono i biancorossi ad avere la meglio in Sardegna per 2-0 grazie alle reti di Prcić e Miloš.

In questa pagina trovate tutte le informazioni utili su Cagliari-Perugia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-PERUGIA

La sfida tra Cagliari e Perugia valida per il seconto turno eliminatorio di Coppa Italia si giocherà a Cagliari, alla Unipol Domus, venerdì 5 agosto 2022 alle ore 17:45. Gara unica, non è previsto il ritorno.

DOVE VEDERE CAGLIARI-PERUGIA IN TV

Cagliari-Perugia sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset, che proporrà il match su Canale 20. Basterà sintonizzarsi per seguire la prima sfida stagionale per gli uomini di Liverani e quelli di Castori.

CAGLIARI-PERUGIA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Cagliari e Perugia è disponibile anche in diretta streaming su pc, tablet, cellulare e notebook attraverso l'app o il sito di Mediaset Infinity. Match disponibile anche sul portale ufficiale di Sport Mediaset. La vincente sfiderà una tra Bologna e Cosenza nel terzo turno eliminatorio.

IN DIRETTA SU GOAL

Cagliari-Perugia verrà raccontata anche da GOAL attraverso la consueta diretta testuale che troverete collegandovi al sito ufficiale o tramite l'app disponibile per cellulare.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-PERUGIA

CAGLIARI (4-3-3): Radunović; Di Pardo, Altare, Goldaniga, Carboni; Makoumbou, Viola, Lella; Pereiro, Pavoletti, Luvumbo