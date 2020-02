Cagliari, Pavoletti operato: ricostruzione del crociato, torna tra 6 mesi

Leonardo Pavoletti è stato operato martedì sera a Innsbruck per la ricostruzione del legamento crociato. Il ritorno in campo è previsto tra sei mesi.

Leonardo Pavoletti riparte da zero. Proprio quando l'attaccante del era ormai prossimo al rientro, ecco il nuovo infortunio che lo obbligherà a restare fuori ancora a lungo.

Martedì sera Pavoletti è stato operato a Innsbruck per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso che si era già rotto lo scorso agosto.

Stavolta però l'infortunio non è avvenuto in campo ma al termine di una cena di squadra, tanto che Pavoletti è stato costretto a chiarire in conferenza stampa le modalità dell'incidente per porre fine alle tante voci circolate negli scorsi giorni.

Adesso comunque l'obiettivo dell'attaccante è solo quello di lasciarsi alle spalle questa brutta storia e tornare in campo il più presto possibile.

La prognosi per il recupero di Pavoletti, secondo quanto riportato dal Cagliari nel comunicato ufficiale, è di 6 mesi. La sua stagione, insomma, è da considerarsi conclusa.