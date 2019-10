Cagliari, Pavoletti è tornato a correre: "Ce ripigliamm’ tutt’ chell che ‘o nuost"

L'attaccante del Cagliari dovrà rimanere fermo almeno fino a marzo, con la speranza di poter dare una mano ai rossoblù al termine della stagione.

Una tegola enorme per il , i suoi tifosi, i fana-allenatori. Leonardo Pavoletti è caduto alla Sardegna Arena nel primo turno contro il , lasciando i rossoblù con un groppo in gola in vista del proseguo del campionato. Nonostante Simeone stia facendo bene il club isolano stia volando, tutti aspettano con impazienza il ritorno del bomber principe.

In seguito all'operazione necessaria a risolvere la rottura del legamento crociato, Pavoletti tornerà in campo solamente ad aprile, praticamente a stagione finita. Potrà scendere in campo senza essere al 100% già nelle prime gare del mese, per provare a dare una mano ai propri compagni.

La speranza di tutti e dello stesso Pavoletti è comunque un rientro prima del previsto, magari a marzo. Intanto il giocatore è tornato a correre, come dimostrato da un video pubblicato dallo stesso giocatore su Twitter. A corredo, una frase divenuta famosa grazie alla serie , Gomorra:

"Ce ripigliamm’ tutt’ chell che ‘o nuost, sto tornando"

Pavoletti lavora per riprendersi il Cagliari, ma prima di altri cinque mesi non potrà farlo. Da lì, lotterà per riavere il posto da titolare indiscusso e il titolo di idolo assoluto dell'attacco rossoblù. Sarà troppo tardi invece, a meno di sorprese, per un posto a .

L'aver saltato tutta la stagione sarà probabilmente essenziale nelle idee di Mancini, che nelle ultime settimane ha costruito la qualificazione all'Europeo itinerante con altre punte. Pavoletti vuole però continuare a sperare in una chiamata azzurra, anche considerando i trentuno anni che compirà a fine novembre.