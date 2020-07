Cagliari, Pavoletti convocato: può tornare a giocare dopo 11 mesi

Leonardo Pavoletti è stato convocato da Zenga per la sfida contro la Juventus. La sua unica presenza risale allo 0-1 col Brescia della prima giornata.

11 mesi esatti. 25 agosto 2019: la data della prima, e fin qui unica, presenza in campionato di Leonardo Pavoletti. - 0-1, esordio sfortunato in campionato. Poi la sfortuna vera, le ginocchia che saltano, le operazioni, la sofferenza. Fino a oggi: il giorno in cui l'ex attaccante del può tornare finalmente a sorridere.

Pavoletti è stato infatti inserito da Zenga nell'elenco dei convocati del Cagliari in vista della gara di domani sera contro la , valida per la trentasettesima e penultima giornata di . Sfida che ha poco da dire per entrambe in ottica classifica, ma che per il centravanti livornese significa tanto. Tantissimo, anzi.

"Spero di giocare qualche minuto prima della fine del campionato", diceva Pavoletti qualche settimana fa. E Zenga potrebbe esaudire il suo desiderio. O contro la Juventus oppure contro il , sabato sera, nell'ultima giornata del torneo.

Intanto è probabile che Pavoletti partirà dalla panchina contro la Juventus, che arriverà alla Sardegna Arena fresca del nono titolo consecutivo di campione d' . Davanti João Pedro con Simeone, l'uomo che il Cagliari ha preso per sostituirlo dopo il primo infortunio. Ma nella ripresa, chissà, potrebbe toccare proprio a lui.