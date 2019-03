Cagliari, Pavoletti batte l'Inter e sogna la Nazionale: è già in doppia cifra

Il super goal contro l'Inter rilancia le quotazioni di Pavoletti: Mancini pensa a lui per rinforzare la batteria di centravanti dell'Italia.

Leonardo Pavoletti è tornato Pavoloso. Dopo qualche problema fisico di troppo l'attaccante del Cagliari ha segnato già quattro goal nelle prime sette giornate del girone di rtiorno e ora secondo 'Il Corriere dello Sport' sogna l'azzurro.

Splendida in particolare la rete siglata venerdì sera che ha regalato al Cagliari la vittoria contro l'Inter, un'altra serata da incorniciare per Pavoletti e che potrebbe convincere Mancini a richiamarlo in Nazionale già a fine mese.

Nonostante l'età non proprio verdissima (30 anni compiuti a novembre) Pavoletti d'altronde è uno dei migliori attaccanti italiani con 12 goal realizzati in 23 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Mancini, che aveva già convocato Pavoletti per l'amichevole di novembre contro gli Stati Uniti (mentre la prima chiamata risale ai tempi del Genoa dove l'attaccante nella stagione 2015/16 siglò 14 goal, tanto che qualche mese dopo fu acquistato dal Napoli), potrebbe puntare su di lui per rinforzare l'attacco azzurro.

In Nazionale però Pavoletti non è riuscito a sfondare (10 presenze tra campionato e Coppa Italia senza mai riuscire a segnare) e ha così deciso di ripartire da Cagliari dove l'attaccante di Livorno sta vivendo una seconda giovinezza: 11 reti nello scorso campionato, già 10 adesso.

Numeri che, considerato anche il rendimento non esaltante di Belotti e Immobile, permettono a Pavoletti di tornare a sognare l'azzurro dell'Italia e magari anche il debutto in Nazionale. Meglio tardi che mai.