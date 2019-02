Cagliari-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari ospita il Parma nell'anticipo della 24ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Cagliari di Rolando Maran sfida il Parma di Roberto D'Aversa nell'anticipo della 24ª giornata di Serie A. I sardi, in crisi di risultati, sono scivolati al 15° posto in classifica con 21 punti, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano in dodicesima posizione a quota 29. Leonardo Pavoletti è il miglior marcatore dei rossoblù con 7 goal in 18 presenze, l'ivoriano Gervinho e Roberto Inglese sono invece i giocatori più prolifici fra i gialloblù con 8 reti realizzate a testa.

Il Cagliari viene da un periodo negativo, con 6 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 8 partite, per un inizio del 2019 da horror. L'ultimo successo risale al 26 dicembre dello scorso anno, quando gli isolani superarono di misura il Genoa. Decisamente più positivo l'andamento del Parma, sebbene i ducali siano reduci da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-PARMA

Cagliari-Parma si giocherà sabato 16 febbraio 2019 alle ore 18.00 alla Sardegna Arena di Cagliari. Sarà il 40° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE CAGLIARI-PARMA IN TV E STREAMING

La partita Cagliari-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-PARMA

Maran ha una lunga lista di calciatori indisponibili: oltre a Castro, Klavan e Cacciatore mancheranno Birsa e Thereau e sono in dubbio Faragò e Romagna, fermatosi per un'infiammazione tendinea. A sinistra è probabile la conferma di Luca Pellegrini, mentre in mezzo al campo potrebbe essere rilanciato dal 1' Bradaric davanti alla difesa, con Barella e Padoin mezzali e Ionita avanzato nel ruolo di trequartista a supporto del tandem composto da João Pedro e Pavoletti.

D'Aversa si affiderà al consueto 4-3-3 e dovrà rinunciare per infortunio a Grassi a centrocampo e a Sierralta e Dimarco in difesa, oltre a Gagliolo per squalifica. Al suo posto sulla fascia sinistra giocherà uno tra l'ex Gobbi e l'adattato Bastoni (in quest'ultimo caso entrebbe Gazzola). A centrocampo la regia sarà affidata probabilmente a Stulac, visto che Scozzarella ha un problema al polpaccio, mentre Kucka e Barillà saranno le due mezzali. In attacco Inglese sarà il centravanti, con Gervinho e Biabiany esterni offensivi, anche se al posto del francese non è da escludere la conferma dal 1' di Siligardi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Barella, Bradaric, Padoin; Ionita; João Pedro, Pavoletti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.