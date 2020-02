Cagliari-Parma, le formazioni ufficiali: Colombi e Siligardi dal 1'

Le scelte ufficiali di Cagliari-Parma: Maran punta sulla formazione classica con Simeone unica punta, D'Aversa con la coperta corta in attacco.

Queste le formazioni ufficiali di e :

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Joao Pedro, Nainggolan; Simeone.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Siligardi, Cornelius, Kurtic.

Il Cagliari dopo il buon pareggio strappato all' deve tornare alla vittoria per far capire che il periodo di crisi è definitivamente alle spalle. Il Parma dovrà riuscire a portare a casa punti in una situazione di piena emergenza.

Rolando Maran schiera la formazione classica del Cagliari, con Faragò sulla fascia destra al posto di Cacciatore e Pellegrini su quella opposta. Il nuovo acquisto Gaston Pereiro già in panchina.

D'Aversa senza Kulusevski, Inglese e Sepe per infortunio, senza più Gervinho e con Radu soltanto disponibile per la panchina dopo il suo arrivo dal . Kurtic andrà probabilmente a giocare in posizione offensiva con Cornelius e Siligardi. In panchina anche l'altro acquisti Caprari.