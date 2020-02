Cagliari-Parma, Joao Pedro segna e omaggia Kobe Bryant

Grande appassionato di basket e NBA, l'attaccante del Cagliari ha mimato un tiro a canestro dopo il goal contro il Parma.

Non si ferma più Joao Pedro , autore del vantaggio cagliaritano contro il . 14esimo centro per l'attaccante brasiliano in questa stagione, utile ad agganciare Lukaku e provare ad inseguire gli unici due giocatori davanti, Cristiano Ronaldo e Immobile. Rete e dedica speciale per il rossoblù: per l'idolo Kobe Bryant .

João Pedro’s tribute to Kobe ❤️



Love being shown for the global icon at . #CagliariParma @SerieA_EN pic.twitter.com/i6ZcQvjcmA — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) February 1, 2020

Dopo aver segnato, infatti, Joao Pedro ha raccolto il pallone e mimato un tiro a canestro e il numero di Kobe, il 24. L'ex giocatore del è infatti un grande appassionato di NBA, che seguiva assiduamente all'amico ed ex compagno Nicolò Barella, altro super fan delle gesta sul parquet.

In passato Joao Pedro è stato chiarissimo riguardo il suo amore per il basket:

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

"Di calcio ne guardo poco, Nba ed Eurolega tanta. Sono pazzo di LeBron, quando il bimbo crescerà andremo a vedere dal vivo l’Nba".

Idolo LeBron certo, ma anche Kobe. Bryant, come noto, è scomparso domenica scorsa a Los Angeles per uno sfortunato incidente in elicottero: insieme a lui anche una delle figlie, Gianna, oltre ad altre sette persone, compreso il pilota.