Cagliari-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cagliari sfida in casa il Parma nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran sfida in casa il di Roberto D'Aversa per la 22ª giornata di , in una gara che rappresenta uno scontro diretto per l' . I sardi e gli emiliani infatti si dividono il 6° posto con il a quota 31 punti, con un cammino di 8 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte per i sardi, di 9 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte per gli emiliani.

Nei 20 confronti disputati in Serie A fra le due formazioni in casa dei rossoblù, questi ultimi sono in vantaggio con 10 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Gli isolani in particolare hanno vinto 4 delle ultime 6 sfide complessive contro i ducali, dopo non aver ottenuto nemmeno un successo nelle 6 precedenti.

L'ultimo successo dei gialloblù in casa del Cagliari risale al 25 marzo 2000, con un 2-3 firmato da Fuser, Amoroso e Mario Stanic e reti di Berretta e De Patre per gli isolani.

Alla Sardegna Arena si sfidano la prima e la terza squadra del campionato per numero di goal effettuati da cross: 9 il Cagliari, 7 il Parma. I sardi sono reduci da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre i ducali hanno ottenuto 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 partite.

João Pedro è il bomber del Cagliari con 13 reti: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, soltanto un suo connazionale è riuscito a fare di meglio nelle prime 21 giornate, ovvero Adriano, autore di 14 goal nel 2004/05.

In casa gialloblù il miglior marcatore è invece il danese Cornelius con un bottino di 7 reti. Il difensore portoghese Bruno Alves è il grande ex della sfida, con 36 presenze in campionato con la maglia rossoblù nella stagione 2016/17. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CAGLIARI-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Parma

Cagliari-Parma Data: 1 febbraio 2020

1 febbraio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO CAGLIARI-PARMA

Cagliari-Parma si disputerà il pomeriggio di sabato 1 febbraio 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 42° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Cagliari-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, con il supporto del commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky potranno seguire Cagliari-Parma anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, mentre nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Maran recupera sulla destra Cacciatore, ma dovrebbe confermare dal 1' Faragò, con Luca Pellegrini a sinistra e il rientrante Pisacane accanto a Klavan nella coppia centrale. In porta giocherà nuovamente Cragno, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa. A centrocampo in regia Cigarini dovrebbe spuntarla su Oliva, con Nandez e Ionita mezzali. Davanti Nainggolan dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle della coppia João Pedro e Simeone. Subito fra i convocati i nuovi acquisti Gastón Pereiro e Paloschi, che potrebbero debuttare in rossoblù a partita in corso. Ai box per infortunio Ragatzu, Rog e Ceppitelli oltre al lungodegente Pavoletti.

Piena emergenza per D'Aversa, che avrà diversi giocatori indisponibili e alcuni in dubbio per la trasferta di Cagliari fra centrocampo e attacco. Nel reparto offensivo mancheranno sicuramente Karamoh, Kulusevski e Inglese, probabilmente anche Cornelius, alle prese con problemi fisici. Ecco dunque che nel tridente offensivo potrebbe giocare Kucka da falso nove, con Sprocati e Kurtic esterni offensivi. In mediana mancheranno Scozzarella e probabilmente Grassi, vittima dell'influenza. In regia dovrebbe giocare Brugman, mentre Barillà ed Hernani saranno le due mezzali ai suoi lati. K.o. anche il portiere titolare Sepe, fra i pali giocherà uno fra il nuovo acquisto Radu e l'ex rossoblù Colombi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; João Pedro, Simeone.

PARMA (4-3-3): I. Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Brugman, Hernani; Sprocati, Kucka, Kurtic.