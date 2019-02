Cagliari-Parma 2-1: Rimonta rossoblù targata Pavoletti

Il Cagliari soffre ma si impone in rimonta sul Parma: 2-1 il risultato finale grazie a una doppietta di Pavoletti che vanifica la rete di Kucka.

Cuore e determinazione per il Cagliari che in rimonta supera 2-1 il Parma alla Sardegna Arena e torna alla vittoria in casa. I rossoblù conquistano 3 punti che muovono la classifica e danno ossigeno nella lotta per la salvezza, portandosi a 24 punti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Maran sorprende un po' e schiera Padoin a destra in difesa al posto di Srna, con Luca Pellegrini confermato a sinistra. A metà campo spazio dal 1' a Deiola come mezzala destra, davanti Ionita agisce sulla trequarti dietro Joao Pedro e Pavoletti. D'Aversa schiera Gobbi al posto dello squalificato Gagliolo come terzino sinistro, davanti solito tridente con Gervinho, Inglese e Biabiany.

Buon avvio di gara per i sardi, che mettono in difficoltà i ducali. Al 3' bello scambio sulla destra Padoin-Joao Pedro, cross del brasiliano e Pavoletti, ben appostasto sul secondo palo, svirgola sul secondo palo. Al 12' è Pellegrini a mettere al centro per Pavoletti, che di testa spedisce sul fondo.

Pellegrini, il migliore in campo dei suoi, domina sulla sinistra e scambia con Ionita, che penetra in area e scarica indietro per Deiola: botta centrale e Sepe respinge con i pugni. Al 29' però la sfortuna si accanisce con i rossoblù: problema al ginocchio per Pellegrini, costretto ad uscire: al suo posto entra Lykogiannis. Pochi minuti dopo al primo tentativo il Parma passa: cross di Gobbi e stacco vincente di Kucka, che insacca beffando Cragno.

Nella ripresa il Cagliari ci prova senza troppa convinzione, al 56' da segnalare l'esordio in Serie A per il bulgaro Despodov al posto di Deiola. Gli emiliani si difendono senza patemi e quando spingono danno sempre l'idea di poter far male alla difesa avversaria. Al 63' ghiotta occasione per i rossoblù: cross dalla destra di Barella, sul primo palo irrompe Joao Pedro che spedisce a lato di poco.

I sardi insistono e al 66' trovano il pareggio: su punizione di Cigarini e sponda di Ceppitelli, Pavoletti trova la deviazione sporca in scivolata e batte Sepe sotto misura. Il bulgaro Despodov si mette in luce con qualche spunto in velocità, mentre gli ospiti provano a sfruttare i calci piazzati, senza successo.

In zona Cesarini è infatti il Cagliari a conquistare la vittoria: cross di Barella dalla sinistra e stacco vincente del solito Pavoletti, che sale a 9 reti stagionali e regala i 3 punti ai suoi. C'è tempo per l'espulsione di Joao Pedro per proteste, prima del fischio finale che riporta un sorriso in casa rossoblù.

I GOAL

40' KUCKA 0-1

Cross di Gobbi dalla sinistra, Kucka svetta di testa a centro area e insacca, con il pallone che tocca la traversa prima di infilarsi in rete.

66' PAVOLETTI 1-1

Punizione di Cigarini, sponda aerea di Ceppitelli e sul secondo palo irrompe sotto misura Pavoletti, che con una deviazione sporca sotto misura insacca.

85' PAVOLETTI 2-1

Cross di Barella dalla sinistra e stacco vincente a centro area di Pavoletti, che firma la sua doppietta.

IL TABELLINO

IL TABELLINO

CAGLIARI-PARMA 2-1 (0-1)

MARCATORI : 40' Kucka (P), 66', 85' Pavoletti (C)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno 6; Padoin 7, Pisacane 6.5, Ceppitelli 6.5, Lu. Pellegrini 7 (32' Lykogiannis 6); Deiola 6.5 (56' Despodov 6.5), Cigarini 6.5 (90' +2 Bradaric s.v.), Barella 7; Ionita 5.5; Joao Pedro 4.5, Pavoletti 7.5. All. Maran

PARMA (4-4-2): Sepe 6.5; Iacoponi 5.5, Bruno Alves 6.5, Bastoni 5.5, Gobbi 6; Kucka 6.5, Stulac 5.5 (64' L. Rigoni 6), Barillà 6 (89' Ceravolo s.v.); Gervinho 5, Inglese 5.5, Biabiany 6 (87' Siligardi s.v.). All. D'Aversa

Arbitro : Manganiello di Pinerolo

Ammoniti : Cigarini, Deiola, Pavoletti, Joao Pedro (C), Bastoni (P)

Espulsi: 90' Joao Pedro (C)