Cagliari, Olsen rischia una maxi squalifica per il finale infuocato di Lecce

Il finale infuocato al 'Via del Mare' rischia di lasciare gravi ripercussioni al Cagliari: per Olsen potrebbe esserci una squalifica pesante.

Gli ultimi maledetti minuti della partita contro il potrebbero avere conseguenze molto pesanti per il : secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' Robin Olsen potrebbe subire una maxi squalifica per gli eventi del 'Via del Mare'.

Il portiere svedese in prestito dalla si è reso protagonista di un vero e proprio finale Horror: dopo aver quasi parato il rigore trasformato dal Lecce, ha instaurato una rissa con l'autore del goal Lapadula sfoderando colpi proibiti che si addicono meglio al mondo delle 'Mixed Martial Arts' piuttosto che al calcio. Oltre alla rissa, poi, Olsen ha proseguito nel suo momento di ordinaria follia ingiuriando pesantemente la terna arbitrale ed i tifosi avversari che avevano iniziato a fischiarlo.

Il portiere del Cagliari adesso, come riportato dal 'Corriere dello Sport', rischia una squalifica di tre/quattro giornate di cui una per l'espulsione, due per la condotta ingiuriosa nei confronti del quarto uomo e una per gli insulti all'indirizzo dei tifosi. Olsen a mente fredda si è subito reso conto di aver commesso un grave errore a reagire in quel modo e tramite il suo profilo 'Instagram' ha chiesto scusa a tutte le persone coinvolte ed ai tifosi sardi.