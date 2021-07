La Sardegna Arena cambia nome: lo stadio del Cagliari è ora l'Unipol Domus

In attesa del nuovo impianto, la Sardegna Arena diventa Unipol Domus dalla prossima annata di Serie A 2021/2022.

Non è ancora chiaro quando dalle ceneri del vecchio Sant'Elia, storico impianto del Cagliari, nascerà il nuovo impianto. La burocrazia e diversi intoppi stanno rallentando il progetto, annunciato diversi anni fa. Intanto, però, i rossoblù combattono in Serie A alla Sardegna Arena, posta a pochi metri. Ora, con un nuovo nominativo.

Il Cagliari ha infatti annunciato che per la Serie A 2021/2022 e stagioni successive, fino a quando non nascerà il nuovo impianto di cui non si conosce ancora il nominativo, lo stadio casalingo si chiamerà Unipol Domus. Unione tra lo sponsor e la lingua sarda.

Domus, semplicemente 'case' in lingua sarda-campidanese si unisce allo sponsor Unipol per creare il nome dell'impianto in cui il Cagliari di Semplici e Joao Pedro disputa le gare casalinghe:

"Il Cagliari Calcio e Unipol sono lieti di comunicare la partnership che vedrà il gruppo assicurativo affiancare il Club rossoblù in qualità di title sponsor del nuovo stadio di Cagliari. L’accordo decennale prevede la title sponsorship anche sull’attuale impianto temporaneo che assumerà la denominazione di “Unipol Domus”, a partire dalla stagione sportiva 2021-22 fino all’inaugurazione del nuovo stadio, il cui title naming verrà definito successivamente".

Il nuovo stadio del Cagliari, che sorgerà al posto del Sant'Elia, in via di demolizione, e al fianco dell'Unipol Domus, dovrebbe cominciare a prendere vita nel 2022: sulla carta, i lavori dovrebbero durare due anni, con una possibile inaugurazione nel 2024.

In passato, prima della pandemia e del rallentamento della questione nuovo stadio, il Cagliari aveva in mente di inaugurare l'impianto nel 2021 o al massimo nel 2022. Per ora, invece, l'Unipol Domus sarà la casa dei rossoblù almeno per un altro biennio.