Cagliari-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Cagliari e Napoli si sfidano nel primo match del 2021 per la quindicesima giornata di A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CAGLIARI-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 3 gennaio 2020

• Orario: 15:00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, Now TV

Il 2021 di Cagliari e Napoli si apre con l'incrocio che le mette una di fronte all'altra, nella partita valida per la quindicesima giornata di .

La pausa natalizia ha dato tregua al momento difficile degli azzurri, ad oggi più lontani dalla vetta, in piena 'bagarre' Europa e reduci dai due ko contro e oltre che dal deludente pareggio interno col . La sentenza del CONI, ha però restituito al Napoli il punto in classifica inizialmente tolto dalla giustizia sportiva e la chance di rigiocare la gara con la Juve.

Altre squadre

Sardi a quota 14 punti, con l'obbligo di guardarsi le spalle e dare continuità ad un rendimento fin qui troppo altalenante: prima della sosta, Cagliari sconfitto all'Olimpico dalla .

Tutto su Cagliari-Napoli: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-NAPOLI

La sfida tra Cagliari e Napoli si gioca domenica 3 gennaio 2020 alla 'Sardegna Arena' di Cagliari: fischio d'inizio previsto alle ore 15:00.

Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta da Sky, che detiene i diritti in esclusiva di 7 partite per ogni giornata di Serie A. Canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 del satellite; 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite).

La partita tra Cagliari e Napoli sarà visibile anche in diretta su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su PC, smartphone o tablet.

Cagliari-Napoli è disponibile anche su Now TV: basterà collegarsi al sito, registrarsi e acquistare uno dei pacchetti disponibili seguendo le istruzioni presenti sul portale.

IN DIRETTA SU GOAL

Cagliari-Napoli potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal: dal prepartita alle formazioni ufficiali delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti del match.

Cagliari privo di Rog, vittima della rottura del crociato: per sopperire all'assenza del croato Di Francesco dovrebbe inserire Oliva al fianco di Marin. In difesa Godin è a rischio forfait: Ceppitelli pronto ad affiancare Walukiewicz, con Zappa e Lykogiannis terzini. In attacco Simeone favorito su Pavoletti, col terzetto Nandez-Joao Pedro-Sottil alle sue spalle.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel Napoli da valutare il pieno recupero di Demme, mentre è sicuramente out Koulibaly: dentro Fabian Ruiz e Maksimovic. Ospina in porta, Hysaj più di Mario Rui a sinistra, Lozano sulla trequarti con Zielinski e Insigne dietro Petagna. Osimhen e Mertens ancora ai box.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.