Cagliari-Napoli, rossoblù decimati: Pavoletti nemmeno convocato

Il Cagliari affronterà il Napoli con una formazione nettamente rimaneggiata. Out anche Pavoletti, Maran dovrà ridisegnare l’attacco.

Reduce da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali incredibile ottenuto in nove uomini e in rimonta contro la Roma, il Cagliari domenica affronterà il Napoli con l’obiettivo di cogliere quella vittoria attesa ormai da fine ottobre.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un compito non semplice quello che è spetta alla compagine sarda visto che i partenopei, recentemente eliminati dalla Champions League, avranno voglia di rivalsa e comunque di ottenere quei punti che consentano loro di restare in scia alla capolista Juventus, ma anche perchè Maran dovrà fare a meno di diversi uomini importanti.

Il tecnico rossoblù infatti, non potrà contare sugli squalificati Srna e Ceppitelli, ma anche su Castro, Lykogiannis e soprattutto su Leonardo Pavoletti.

L'articolo prosegue qui sotto

L’attaccante del Cagliari, miglior marcatore stagionale dei rossoblù con 6 reti in campionato (alle quali si aggiungono anche le 2 realizzate in Coppa Italia), è alle prese con un’elongazione ai flessori che lo costringerà a saltare certamente il Napoli (non risulta nemmeno nell’elenco dei convocati) e con ogni probabilità anche la successiva sfida dell’Olimpico con la Lazio in programma sabato 22 dicembre.

Maran, potrebbe quindi puntare su un attacco composto da Sau e Cerri con Joao Pedro a supporto, ma non è escluso che il brasiliano possa essere avanzato più avanti al fianco di Sau, con Barella schierato in posizione di trequartista.

Prova subito Carlsberg Fantamanager e scopri chi schierare