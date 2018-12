Cagliari-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari ospita il Napoli nella 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Cagliari di Rolando Maran ospita il Napoli di Carlo Ancelotti nella 16ª giornata di Serie A . I rossoblù sono tredicesimi con 17 punti, frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, gli azzurri occupono il secondo posto a quota 35, con 8 lunghezze di ritardo dalla Juventus capolista e un cammino con 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Fra i sardi il bomber ed ex dell'incontro, Leonardo Pavoletti, è il miglior realizzatore con 6 goal in 13 presenze, fra i partenopei i giocatori più prolifici sono i due attaccanti Lorenzo Insigne e Dries Mertens, autori di 7 reti a testa. Il Cagliari è reduce da 4 pareggi consecutivi, ma non ha mai perso quest'anno alla Sardegna Arena, il Napoli ha riportato un pareggio e 2 vittorie nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-NAPOLI

Cagliari-Napoli si giocherà domenica 16 dicembre 2018 alle ore 18.00 alla Sardegna Arena di Cagliari. Sarà il 65° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CAGLIARI-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita Cagliari-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-NAPOLI

Maran dovrà far fronte in difesa alle squalifiche di Ceppitelli e Srna, espulsi contro la Roma, e avrà fuori per infortunio, oltre al lungodegente Castro, il greco Lykogiannis e il bomber Pavoletti. Dopo esser stato provato da mezzala, per Faragò si prospetta l'arretramento a terzino destro, mentre al centro della difesa ballottaggio Pisacane-Romagna per fare coppia con l'estone Klavan. A centrocampo rientra Barella dopo la squalifica, recuperato anche Ionita. In attacco Sau, Farias e Cerri si giocano due maglie.

Ancora assente per infortunio il lungodegente Chiriches, in difesa out Mario Rui per una contrattura mentre Maksimovic è ok e favorito per il ruolo di centrale con Ghoulam a sinistra. In mediana Hamsik verso la panchina in favore di Rog o Diawara pronti ad affiancare Allan, con Fabian Ruiz o Zielinski a sinistra, mentre in attacco chance dal 1' per Milik al posto di uno tra Mertens o Insigne usciti malconci da Anfield. Verdi recuperato, tra i pali Meret è ok e dovrebbe giocare.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; João Pedro; Sau, Cerri.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Allan, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.