Cagliari-Napoli: Milik ed Insigne per consolidare il 2° posto

Il Napoli a Cagliari vuole dimenticare la delusione Champions raccogliendo tre punti e consolidando il secondo posto in classifica.

Archiviata la delusione per la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il Napoli di Ancelotti si tuffa nuovamente sul campionato.

Contro il Cagliari di Maran l'obiettivo della squadra di Ancelotti, lontana al momento 11 punti dalla capolista Juventus, è quella di rinsaldare sempre di più la propria seconda posizione in classifica e sperare che prima o poi la Vecchia Signora possa avere una minima flessione.

Dal canto suo invece la compagine sarda, reduce dall'insperato pari casalingo contro un'altra big, la Roma, spera in un altro exploit.

Ancelotti riproporrà l'oramai classico 4-4-2, con Insigne che sarà affiancato da Milik. A centrocampo sulle fasca spazio a Callejon e Zielinski, con Fabian Ruiz iniziamente in panchina. In mediana Allan con Hamsik. Ospina tra i pali, Malcuit (ko Mario Rui) ed Hysaj sulle fasce, al centro insieme a Koulibaly ci sarà Maksimovic (turno di riposo per Albiol).

Solito 4-3-1-2 per il Cagliari, con Pavoletti ancora out e Ceppitelli e Srna squalificati. Joao Pedro sulla trequarti per ispirare il duo Sau-Cerri, centrocampo a tre con Ionita, Bradaric e Barella. Cragno in porta, Faragò e Padoin esterni, Pisacane e Klavan al centro.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; João Pedro; Sau, Cerri.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne.