Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: fuori Mertens e Insigne

Il Napoli cerca di dimenticare Anfield in casa del Cagliari: fuori Albiol, Callejon, Hamsik, Mertens ed Insigne. Sardi con Farias e Joao Pedro.

Le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Farias. All. Maran.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Allan, Diawara, Zielinski; Ounas, Milik. All. Ancelotti.

Il Napoli, reduce dalla cocente delusione di Anfield che l'ha estromesso dalla Champions, fa visita ad un Cagliari in ottima forma nel mach delle 18.

Maran propone Farias di punta supportato da Joao Pedro e a turno da Barella e Ionita, Faragò mezzala, in difesa Pisacane terzino destro con Romagna-Klavan nel mezzo.

Ancelotti rivolta come sempre l'11 titolare: Malcuit e Ghoulam terzini, Maksimovic fa rifiatare Albiol, in mediana fuori Callejon e Hamsik. In attacco, doppia esclusione eccellente con Insigne e Mertens in panchina: dentro dal 1' Ounas e Milik. Tra i pali c'è Ospina.