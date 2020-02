Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: Pereiro dal 1', fuori Insigne

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli: sardi con Pereiro e Ionita mezzala, Elmas e non Insigne, Hysaj al posto di Mario Rui.

Le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Walukievicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro; Simeone. All. Maran.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Elmas. All. Gattuso.

Alla Sardegna Arena, il di Gattuso prova a lanciare il guanto di sfida al nella corsa all'Europa.

Gattuso lascia in panchina Insigne (il ginocchio dà ancora fastidio) e conferma Elmas alto a sinistra nel tridente con Callejon e Mertens, in mediana Fabian Ruiz e Zielinski mezzali, in difesa Hysaj al posto di Mario Rui.

Maran lancia Pereiro tra le linee al posto dello squalificato Nainggolan, Ionita interno, Walukievicz centrale al fianco di Klavan con Pisacane terzino destro.