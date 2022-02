Cagliari-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Napoli

Cagliari-Napoli Data: 21 febbraio 2022

21 febbraio 2022 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Napoli di Luciano Spalletti sfida in trasferta il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri nel posticipo del lunedì della 26ª giornata di Serie A. I partenopei sono terzi in classifica con 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, mentre i sardi si trovano al terzultimo posto a pari merito con il Venezia a quota 21, con un cammino di 4 successi, 9 pareggi e 12 k.o.

Nei 35 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa del Cagliari prevalgono i pareggi, ben 15, a fronte di 11 vittorie dei campani e di 9 successi rossoblù. In particolare gli azzurri si sono imposti consecutivamente nelle ultime 6 trasferte in Sardegna, e nelle ultime 11 il bilancio è di 8 affermazioni e 3 pareggi.

Il Cagliari non batte il Napoli in casa dal 19 aprile 2009: in quell'occasione Jeda e Lazzari regalarono i tre punti in palio ai rossoblù di Allegri sui campani guidati da Donadoni. Alla Unipol Domus si affronto 2 delle tre migliori squadre assieme alla Juventus nell'anno solare 2022: 4 vittorie e 2 pareggi per i partenopei, primi per rendimento, 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta per gli isolani, finora terzi.

Se i sardi sono la squadra di Serie A che ha preso più goal sugli sviluppi di calcio piazzato (20), i campani sono la seconda alle spalle dell'Inter (18) che ne ha messi a segno di più su calcio da fermo. I rossoblù vengono da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 partite giocate, mentre gli azzurri hanno rimediato 3 successi e un pareggio nelle ultime 4 gare.

João Pedro è il bomber del Cagliari con 10 goal all'attivo, mentre Dries Mertens è il miglior realizzatore del Napoli con 7 reti segnate. Il belga ha nei rossoblù la seconda vittima preferita in Serie A dopo il Bologna, con un bilancio di 10 goal fatti contro i sardi.

Con questi ultimi gioca anche Leonardo Pavoletti, grande ex della sfida assieme a Mazzarri, avendo collezionato 6 presenze senza goal con gli azzurri da gennaio a maggio 2017. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-NAPOLI

Cagliari-Napoli si disputerà la sera di lunedì 21 febbraio 2022 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 72ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani di Aprilia, è in programma alle ore 19.00.

DOVE VEDERE CAGLIARI-NAPOLI IN TV

Il posticipo serale Cagliari-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Napoli su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

CAGLIARI-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Il posticipo del lunedì, Cagliari-Napoli, potrà essere seguito dai clienti DAZN in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Cagliari-Napoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-NAPOLI

Mazzarri avrà ancora diverse assenze: pesano soprattutto quelle di Lovato e Carboni in difesa e Nandez a centrocampo, ma mancheranno anche Walukiewicz, Ceter e i lungodegenti Strootman e Rog. Davanti a Cragno, la difesa a tre potrebbe essere composta da Goldaniga, Ceppitelli (in vantaggio su Altare) e il giovane Obert. Sulle due fasce agiranno Bellanova a destra e Dalbert a sinistra (Lykogiannis è alle prese con un affaticamento muscolare), con Grassi, Marin e Baselli in mezzo al campo. Davanti Pereiro si candida a far coppia nuovamente con João Pedro. L'uruguayano è in ballottaggio con Keita, mentre anche Pavoletti ha problemi muscolari.

Spalletti dovrà rinunciare a Lobotka, Lozano, Politano e Tuanzebe, tutti out per problemi fisici, e probabilmente pure ad Anguissa. In attacco potrebbe esserci Mertens e non Osimhen in posizione da centravanti, con Elmas, Zielinski e Insigne trequartisti. In mediana può toccare a Demme con Fabian Ruiz. Fra i pali agirà Ospina. Difesa scolpita con Koulibaly e Rrahmani coppia centrale, mentre Di Lorenzo e Mario Rui agiranno da esterni bassi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; João Pedro, Pereiro.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens.