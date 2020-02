Cagliari-Napoli 0-1: Fiammata di Mertens, partenopei all'8° posto

Gara molto tattica alla Sardegna Arena, con il Cagliari punito nella ripresa da una giocata di Mertens: partenopei ottavi, rossoblù in crisi.

in piena crisi e in ascesa. Ha detto questo la sfida della Sardegna Arena, con i partenopei che vincono 1-0 e agguantano il all'8° posto, facendo precipitare i rossoblù in undicesima posizione. Maran schiera Pisacane terzino destro e Walukiewicz centrale accanto a Klavan. Gattuso schiera a sorpresa Elmas nel tridente d'attacco, e preferisce a sinistra Hysaj a Mario Rui in difesa.

La partita nei minuti iniziali è molto tattica, e il primo sussulto arriva al 18': botta dalla trequarti di Pereiro di poco alta. Pochi minuti dopo ancora l'uruguayano chiama all'intervento Ospina con un sinistro a giro. Il Napoli risponde con un colpo di testa di Manolas alto sopra la traversa. Al 36' ghiotta palla-goal per Elmas, che calcia però debolmente sul primo palo: facile parata per Cragno.

Stesso canovaccio nella ripresa, con le due squadre molto guardinghe sul piano tattico. Al 55' botta dalla distanza di Zielinski, sulla quale è attento Cragno che salva in due tempi. La risposta del Cagliari arriva 3 minuti dopo con un tentativo di Simeone da fuori area, con la palla che esce sulla sinistra.

Una fiammata di Mertens porta in vantaggio però i partenopei: tiro a giro letale dalla destra del belga al 66' e pallone che tocca il palo più lontano e si infila alle spalle di Cragno. Il Cagliari prova a reagire, con Maran che inserisce Paloschi e Birsa nel tentativo di riacciuffare almeno il pareggio. Klavan impegna da fuori area Ospina, che si salva in calcio d'angolo, all'83'. Poi non succede più nulla: i partenopei conquistano i 3 punti con il minimo sforzo ed effettuano il sorpasso in classifica. Dopo il fischio finale per i rossoblù arriva anche la contestazione della Curva.

IL TABELLINO

CAGLIARI-NAPOLI 0-1 (0-0)

MARCATORI: 66' Mertens

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz (70' Mattiello), Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini (82' Birsa), Ionita; Pereiro (66' Paloschi); João Pedro, Simeone. All. Maran

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj (80' Mario Rui); Zielinski, Demme (60' Insigne), Fabián Ruiz; Callejón (66' Politano), Mertens, Elmas. All. Gattuso

Ammoniti: João Pedro, Walukiewicz, Nandez (C), Zielinski (N)