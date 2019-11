Cagliari, Nandez ko: lesione al bicipite femorale, salta le gare con l'Uruguay

Nahitan Nandez ha riportato la lesione del bicipite femorale e non andrà in ritiro con la Nazionale: sarà rivalutato dallo staff del Cagliari.

Una brutta tegola si infrange sul magico momento che sta vivendo il : Nahitan Nandez si è fermato nel corso della splendida vittoria sulla , per il centrocampista uruguaiano si tratta di lesione muscolare.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo gli esami strumentali il club rossoblù ha svelato l'entità dell'infortunio:

"Il calciatore Nahitan Nández, uscito dal campo al 38’ del secondo tempo di Cagliari-Fiorentina, è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti presso la Casa di cura polispecialistica “Sant’Elena” a Quartu: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della gamba destra".

Niente Nazionale per Nandez, che resterà in per curarsi e sarà monitorato nei prossimi giorni:

"Il centrocampista rossoblù non prenderà parte al ritiro con la Nazionale dell’ e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club".

Il centrocampista classe '95, ormai punto fermo della squadra sarda, resta dunque in dubbio anche per il prossimo turno di campionato in programma al termine della sosta contro il .