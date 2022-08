Cagliari-Modena dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Cagliari contro Modena nel quarto turno di Serie B: ecco dove seguire il match in diretta tv, in streaming e le probabili formazioni.

CAGLIARI-MODENA CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Modena

Cagliari-Modena Data: 02-09-2022

02-09-2022 Orario: 20.30

Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite) , Helbiz

(202 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz, OneFootball

Cagliari e Modena di fronte nella quarta giornata del campionato di Serie B.

Inizio ad intermittenza per il Cagliari che ha conquistato 4 punti nelle prime tre giornate: dopo il pari all'esordio col Como, i sardi hanno piegato di misura il Cittadella prima di incappare nel primo ko stagionale in casa della SPAL.

Segnali di ripresa, invece, arrivano dal neopromosso Modena: i canarini, infatti, dopo aver perso con Frosinone e Cosenza, si sono riscattati centrando il primo successo con il perentorio poker alla Ternana.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Cagliari-Modena: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-MODENA

Cagliari-Modena si giocherà alla Unipol Domus di Cagliari venerdì 2 settembre 2022. Calcio d'inizio alle ore 20.30.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MODENA IN TV

La gara di Cagliari verrà trasmessa in diretta su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv, su console come Xbox e PlayStation, oppure su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

Diretta del match prevista anche su Sky al canale Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Un'altra opzione è rappresentata dall'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv: bisognerà prima attivare un account per poter procedere con la visione della partita. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video, acquistabile con un abbonamento separato da quello base.

CAGLIARI-MODENA IN DIRETTA STREAMING

Per assistere a Cagliari-Modena l'app di DAZN è fruibile anche in streaming su dispositivi come smartphone e tablet, che essi siano con sistema operativo iOS oppure Android; da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo con le proprie credenziali.

Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go, mentre la piattaforma NOW offre la possibilità - dopo l'acquisto del ticket 'Sport' - di assistere agli eventi trasmessi dall'emittente satellitare. Infine c'è l'opzione Helbiz Live: l'app è presente su tablet e cellulare o in alternativa il sito è accessibile da pc e notebook.

Helbiz è disponibile anche sul sito di Prime Video o sull'app, nei Channel: basta accedervi e sottoscrivere l'abbonamento se non si è già in possesso dello stesso, separato da quello base.

Cagliari-Modena, infine, sarà disponibile anche su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-MODENA

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Obert; Rog, Makaoumbou, Deiola, Nandez; Lapadula, Mancosu. All.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Cittadini, De Maio, Ponsi; Gargiulo, Gerli, Armellino; Tremolada; Diaw, Bonfanti. All. Tesser.