Cagliari-Milan, Romagnoli ammonito: salterà l'Atalanta per squalifica

Alessio Romagnoli è stato ammonito al 39' di Cagliari-Milan: era diffidato e salterà il prossimo match contro l'Atalanta. Lombosciatalgia per Kjaer.

Primo tempo agrodolce a per il , avanti di una rete ma con la certezza che a San Siro, sabato alle ore 18 contro l' , non sarà presente uno dei pilastri della squadra.

Al 39', infatti, l'arbitro Abisso ha estratto il cartellino giallo nei confronti di Alessio Romagnoli, reo di aver commesso un intervento in ritardo ai danni di Simeone.

Il direttore di gara siciliano non si è lasciato influenzare dalle proteste e ha così punito l'ex che era uno dei due giocatori rossoneri in diffida (l'altro è Calabria).

Un'assenza pesante per Pioli che dovrà fare a meno del suo capitano contro Zapata e compagni, avversari temibili e poco raccomandabili per ogni difesa. Non ci sarà nemmeno Saelemaekers, espulso per somma di ammonizioni pochi minuti dopo l'ingresso in campo.

Milan in apprensione per quanto riguarda le condizioni fisiche di Kjaer, sostituito all'intervallo della gara della 'Sardegna Arena': per il danese si tratta di lombosciatalgia, come riferito da 'Sky Sport'.