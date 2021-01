Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic torna titolare

Nel Cagliari giocano titolari Pereiro e Duncan, parte dalla panchina Ounas. Milan con Tonali e Dalot, Theo Hernandez out per coronavirus.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Duncan; Pereiro, Joao Pedro; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic.

Si chiude a il 18esimo turno, il penultimo del girone d'andata. La formazione di Di Francesco, reduce da quattro sconfitte consecutive, affronta la capolista , raggiunta in testa dall' dopo il Derby d' e dunque desiderosa di staccare nuovamente i cugini.

Il Cagliari sceglie Simeone come prima punta, supportato da Joao Pedro e Pereiro. Subito Duncan, appena arrivato, con Marin e Nainggolan. Davanti a Cragno giocheranno Zappa, Godin, Walukiewicz e Lykogiannis. Panchina per Walukiewicz

Pioli deve rinunciare a Theo Hernandez e Calhanoglu per coronavirus ma ritrova Ibrahimovic titolare: alle sua spalle Hauge, Brahim Diaz e Castillejo. Kessiè e Castillejo in mezzo, con Dalot e Calabria esterni di difesa. Davanti a Donnarumma spazio per Kjaer e Romagnoli.