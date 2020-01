Cagliari-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cagliari sfida il Milan nell'anticipo della 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 19ª giornata di , ultima del girone d'andata, si apre con il confronto fra il di Rolando Maran e il di Stefano Pioli, primo anticipo del sabato e sfida che mette in palio punti pesanti nella lotta per le Coppe europee.

I sardi, rivelazione della prima parte della stagione, sono attualmente al 6° posto con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte, e hanno 7 lunghezze di vantaggio sui lombardi, undicesimi assieme al a quota 22 punti, con un cammino di 6 successi, 4 pareggi e 8 k.o.

Nei 37 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa degli isolani, prevalgono i pareggi, 17, a fronte di 15 vittorie rossonere e di 5 successi rossoblù. In generale il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 31 partite giocate contro il Milan fra le mura amiche e in trasferta.

Questo successo risale al 28 maggio 2017, quando il Diavolo fu superato 2-1 al Sant'Elia con i goal di João Pedro e Pisacane che hanno vanificato il momentaneo pareggio dei lombardi con Lapadula. I rossoneri sono imbattuti da 4 stagioni nell'ultima partita del girone d'andata, con 2 vittorie e 2 pareggi.

I rossoblù con 20 goal hanno eguagliato il loro primato di reti segnate in Serie A nelle prime 9 partite interne della stagione, già stabilito nelle stagioni 1966/67 e 2016/17. Di contro i rossoneri non segnavano solo 16 reti nelle prime 18 giornate di campionato dal 1985/86. In quel caso chiusero il torneo al 7°posto.

Se i sardi vengono da un momento negativo, in cui hanno raccolto un solo punto nelle ultime 4 giornate, con 3 sconfitte consecutive dopo aver ottenuto 13 risultati utili di fila, i milanesi sono reduci da una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi.

Il brasiliano João Pedro è il bomber del Cagliari con 11 reti segnate, mentre Theo Hernández e Krzysztof Piatek, quest'ultimo pur reduce da una lunga astinenza realizzativa, sono i giocatori più prolifici dei milanesi. Il nuovo acquisto del Milan, Zlatan Ibrahimovic, inoltre, ha segnato 4 goal in carriera contro il Cagliari, 2 con la maglia dell' e altri 2 proprio con quella rossonera. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan si disputerà il pomeriggio di sabato 11 gennaio 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. La partita, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di , è in programma per le ore 15.00. Sarà il 75° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva in esclusiva la sfida Cagliari-Milan, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà coadiuvato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Cagliari-Milan in diretta . Mediante Sky Go la partita sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, compresa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Non dovrebbero esserci sorprese dalla cintola in su per i rossoblù. Maran è orientato a confermare a centrocampo Nandez e Rog mezzali ai lati del regista Cigarini, mentre in attacco Nainggolan agirà sulla trequarti assieme a João Pedro dietro Simeone. Sulla fascia destra della difesa ci sarà Faragò al posto di Cacciatore, vittima di un affaticamento muscolare nella sfida contro la . A sinistra Luca Pellegrini è favorito su Lykogiannis, mentre al centro Pisacane, scontata la squalifica, farà nuovamente coppia con Klavan. In porta ci sarà Olsen. Oltre ai lungodegente Pavoletti, non sarà ancora disponibile capitan Ceppitelli, che non ha superato i problemi di fascite plantare. Torna tra i convocati Cragno.

Pioli pensa a un cambio di modulo per la partita contro il Cagliari, con il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2, provato negli ultimi giorni in allenamento. Davanti spazio dal 1' a Zlatan Ibrahimovic, in coppia con lui potrebbe esserci Rafael Leão, in vantaggio sul polacco Piatek. A centrocampo Castillejo e Calhanoglu agirebbero da esterni di fascia, con Kessié e Bennacer interni. Tutto invariato fra i pali, dove giocherà Gianluigi Donnarumma, e in difesa, con Calabria e Theo Hernández terzini e coppia centrale composta da Musacchio e Romagnoli. Partiranno dalla panchina lo spagnolo Suso, Bonaventura e Krunic.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro; Simeone

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao