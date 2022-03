Cagliari-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Milan

Cagliari-Milan Data: 19 marzo 2022

19 marzo 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite)

DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Una delle sfide più interessanti tra quelle valide per la 30ª giornata di Serie A è senza dubbio Cagliari-Milan, visto che mette in palio punti importanti sia per la lotta salvezza che per la corsa allo scudetto.

Segui Cagliari-Milan solo su DAZN. Attiva ora

Primo momento difficile per il Cagliari nel 2022. Dopo aver conquistato 4 vittorie e 3 pareggi nelle prime 8 partite del nuovo anno, i rossoblù nelle ultime due uscite hanno rimediato altrettante sconfitte contro Lazio e Spezia riavvicinandosi così alle ultime posizioni della graduatoria.

Morale diametralmente opposto in casa Milan che, grazie al successo di misura sull'Empoli e al contemporaneo pareggio dell'Inter contro il Torino, ha allungato sui cugini. Ora i rossoneri hanno il destino nelle proprie mani, al di là dell'esito del recupero di campionato tra i nerazzurri e il Bologna.

Con questa sfida, torna anche il confronto tra Walter Mazzarri e Stefano Pioli. L'ultima sfida tra i due tecnici risale al 28 gennaio 2022, quando il Milan di Pioli aveva battuto il Torino di Mazzari per 4-2 ai quarti di finale di Coppa Italia.

Di seguito troverete altre informazioni importanti che riguardano Cagliari-Milan, ovvero i canali che la trasmetteranno in tv e streaming e gli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO CAGLIARI-MILAN

Sarà l'Unipol Domus di Cagliari ad ospitare il match tra Cagliari e Milan, in programma sabato 19 marzo 2022 alle 20.45.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN IN TV

Ci sono due opzioni per quanto riguarda la trasmissione in tv di Cagliari-Milan, ovvero DAZN e Sky. La prima piattaforma citata è visibile su qualunque tipo di televisione, ma in modalità diverse. Con una smart tv basta accedere all'applicazione di DAZN, mentre avendo una tv non di ultima generazione è necessario collegarla a un TIMVISION BOX, a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick o a console come PlayStation e Xbox.

Avendo invece l'abbonamento a Sky, è importante conoscere i canali che trasmetteranno la partita ovvero i seguenti: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

CAGLIARI-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Per godersi gli eventi trasmessi su DAZN, su può anche accedere al sito ufficiale da pc e notebook oppure scaricare l'app per smartphone e tablet. Il servizio che invece è fornito da Sky ai propri abbonati per le dirette in streaming è Sky Go, disponibile per i dispositivi menzionati in precedenza.

Un'ulteriore possibilità corrisponde al nome di NOW: acquistando il pacchetto 'Sport' è possibile vedere tante partite, tra cui quelle di Serie A.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato il racconto del match a Dario Mastroianni e il commento tecnico a Simone Tiribocchi. La coppia di Sky è invece composta da Federico Zancan e Luca Marchegiani.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui su GOAL non vi faremo perdere nulla della partita fra i rossoblù e i rossoneri. Con la nostra diretta testuale, potrete rimanere aggiornati su tutto ciò che succede all'Unipol Domus.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-MILAN

Mazzarri opta per il suo solito e compatto 3-5-2, con Altare e Marin che insidiano rispettivamente Carboni e Baselli. Gran bagarre, infine, per quanto riguarda il ruolo di partner d'attacco di Joao Pedro, visto che ci sono in corsa Pereiro, Keita e Pavoletti.

L'articolo prosegue qui sotto

Pioli potrebbe lanciare dal primo minuto Ibrahimovic come riferimento offensivo, facendo rifiatare Giroud. Sulla trequarti Kessie pare essere in vantaggio rispetto a Brahim Diaz, in un trio con l'inamovibile Leao più uno tra Saelemaekers e Messias.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Ibrahimovic.