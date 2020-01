Cagliari-Milan 0-2: Leao e Ibrahimovic, colpo in trasferta del Diavolo

Il Milan batte 2-0 il Cagliari e dà un segnale importante nella lotta per l'Europa: alla Sardegna Arena decidono i goal di Rafael Leao e Ibrahimovic.

Il mostra i muscoli e pur senza brillare, con una prestazione attenta e ordinata supera 2-0 il alla Sardegna Arena, rifilando ai sardi il 4° k.o. consecutivo. Per i rossoneri arrivano 3 punti pesanti nella lotta per un piazzamento europeo, con la squadra di Pioli che sale all'8° posto con 25 punti. I sardi restano invece in sesta posizione a 29.

Maran schiera Faragò terzino destro, Pioli si affida a Rafael Leão e Ibrahimovic in attacco nel 4-4-2. Grande equilibrio nei primi minuti di partita, con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto. Prima palla-goal per il Milan al 18': Theo Hernández riceve palla sulla sinistra dell'area e calcia basso sul primo pallo, trovando la risposta di Olsen in calcio d'angolo. La replica del Cagliari è con un tiro-cross di Luca Pellegrini dalla sinistra, Donnarumma e Romagnoli si scontrano a centro area ma nessun giocatore rossoblù è pronto per ribadire in rete.

I sardi si fanno preferire nella manovra, ma il Milan è sornione e quando può prova a rendersi pericoloso. Rossoneri vicini al vantaggio al 31': cross di Rafael Leão dalla sinistra e stacco di testa da posizione defilata di Ibrahimovic, con la palla che esce di pochissimo sul palo più lontano. Replica degli isolani al 35', con Simeone smarcato in contropiede che cade al momento della battuta a rete e la palla si spegne sul fondo, dopo un tocco di un difensore rossonero non visto dal guardalinee.

Nandez è in palla e si vede al 36', con un tentativo di pallonetto dalla distanza, in posizione defilata sulla destra, ben indirizzato e sventato da un attento Donnarumma, che stava per essere sorpreso dalla traiettoria del pallone. Si va all'intervallo sullo 0-0 ma ad inizio ripresa il Milan colpisce: lancio di Castillejo per Rafael Leão, che si libera alla conclusione sulla destra dell'area del Cagliari e con un tiro rimpallato da Pisacane sorprende Olsen.

I rossoblù reagiscono e provano a spingersi in attacco con maggior convinzione. Al 51' Simeone tenta una rovesciata acrobatica ma spedisce fuori di poco. Ibrahimovic si dà da fare, ma è soprattutto Castillejo a distinguersi con il suo dinamismo, mentre il Cagliari pecca di imprecisione e viene nuovamente punito al 64'. Theo Hernández mette bene in mezzo dalla sinistra per Ibrahimovic, che da centro area calcia di prima intenzione e batte Olsen insaccando all'angolino basso. Per lo svedese è il 1° goal in questa sua nuova avventura con la maglia rossonera.

Colpito nell'orgoglio, il Cagliari si riporta all'attacco alla ricerca di una rete che riapra la partita. Gli isolani continuano ad essere però poco precisi nei passaggi e nelle soluzioni di gioco, e al fischio finale, dopo 6 minuti di recupero, arriva una nuova amara sconfitta. Il girone d'andata si chiude con i sardi sesti e i rossoneri ottavi, ma la sensazione è che la contesa per l'Europa sia quanto mai aperta.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-2 (0-0)

MARCATORI: 46' Rafael Leão, 64' Ibrahimovic

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez (76' Ionita), Cigarini, Rog (76' Castro); Nainggolan; João Pedro, Simeone (69' Cerri). All. Maran

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria (72' Conti), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu (64' Bonaventura); Rafael Leão (90' Rebic), Ibrahimovic. All. Pioli

Arbitro: Abisso di

Ammoniti: Cigarini, Nandez, Lu. Pellegrini (C)