Cagliari matematicamente salvo: Benevento nei guai, al Torino basta un punto

Il Crotone pareggia contro il Benevento all'ultimo secondo, i giallorossi devono sperare nella vittoria della Lazio per avere una chance.

Un altro colpo di scena nella corsa salvezza. Il Benevento crolla nel finale, in casa, contro il Crotone, e complica terribilmente la possibilità di rimanere in Serie A. In vantaggio per 1-0 fino ai minnuti di recupero e con un uomo in più, il team Inzaghi ha subito la ventesima rete di Simy in campionato. Modificando il corso degli eventi.

Con tal risultato, infatti, il Cagliari di Semplici si ritrova con due gare da giocare, ma sopratutto a +4 sul terzultimo posto occupato dallo stesso Benevento. Tradotto, il team sardo rimane matematicamente in Serie A senza dover aspettare il posticipo contro il Milan o l'ultimo match di campionato contro il Genoa.

Una salvezza costruita nell'ultimo mese per il Cagliari, che nel primo tempo della famosa e trhilling gara contro il Parma sembrava spacciato: la rimonta incredibile ha invece cambiato il destino di molti, da quello degli emiliani, retrocessi di lì a poco, a quello dello stesso team isolano, continuamente a punti nelle gare successive.

Ben quattordici punti negli ultimi sei incontri per Pavoletti e compagni, imbattuti da tempo: Semplici ha ridato speranza con un grande avvio, prima di un nuovo lungo digiuno di successi e della svolta alla Sardegna Arena, quando tutto sembrava perduto.

Dopo Parma e Crotone ora la lotta salvezza si riduce per gli ultimi minuti a due sole squadre, ovvero Benevento e Torino. Scherzo del destino, le due squadre si affronteranno nell'ultimo turno di campionato, per il match più importante dell'anno. Che potrebbe però risultare non più decisivo.

Il Torino, infatti, sfiderà la Lazio nel famoso recupero, previsto martedì: i biancocelesti, già certi di giocare l'Europa League in sesta posizione, sfideranno i granata, salvi matematicamente con un pareggio o una vittoria. In caso contrario, si deciderà tutto nel 38esimo turno.

Se la Lazio dovesse battere il Torino nel prossimo match, i granata avrebbero un altro match point contro il Benevento: anche in questo caso come ovvio alla squadra di Nicola basterebbe un pareggio, mentre i giallorossi dovrebbero vincere a tutti i costi per rimanere in Serie A ai danni dei padroni di casa.

Nella gara d'andata giocata a Benevento, granata e campani hanno chiuso sul 2-2. Ergo, al team Inzaghi 'basterà' vincere per rimanere in Serie A, ma solamente, ripetiamo, in caso di vittoria della Lazio contro il Torino. In caso di pari granata o vittoria, i giallorossi sarebbero retrocessi in Serie B già martedì 18 maggio.

TORINO IN SERIE A SE...

Pareggia o vince uno dei due match contro Lazio e Benevento

BENEVENTO IN SERIE A SE...

Il Torino perde contro la Lazio e batte i granata nell'ultimo turno

TORINO IN SERIE B SE...

Perde contro Lazio e Benevento

TORINO E BENEVENTO A PARI PUNTI

Se il Torino dovesse perdere contro Lazio e Torino e il Benevento dunque battere i granata, le due squadre chiuderebbero il campionato a 35 punti: in A i giallorossi grazie all'eventuale successo dell'ultimo turno e al pari dell'andata. Il primo criterio infatti prevede i risultati negli scontri diretti.