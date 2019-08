Cagliari, Maran cambia ruolo a Nainggolan: "Giocatore completo, può partire da regista"

Il Cagliari di Rolando Maran debutterà in Coppa Italia contro il Chievo: il tecnico intende schierare il belga da playmaker basso davanti alla difesa.

Domenica sera il di Rolando Maran inizierà il suo cammino in Coppa affrontando alla Sardegna Arena il di Michele Marcolini. Fra i rossoblù potrebbero fare il loro debutto ufficiale i due grandi acquisti del calciomercato estivo degli isolani, i centrocampisti Radja Nainggolan e Nahitan Nandez.

Il tecnico rossoblù Rolando Maran ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia, e ha ammesso di pensare almeno inizialmente a un ruolo nuovo per il belga, che quasi sicuramente nello scacchiere tattico dell'allenatore trentino ricoprirà un ruolo più arretrato rispetto al suo solito, un dettaglio non da poco per i fantallenatori che intendono puntare su di lui per la nuova stagione del Fantacalcio.

"Radja ha la capacità di interpretare tutti i ruoli alla grande, lo ha dimostrato nella sua carriera e lo ha dimostrato in questi giorni che è qui con noi, anche se non lo ho avuto a disposizione per molto tempo. Può essere che domani parta da regista davanti alla difesa, ma questo non vuol dire che durante la partita non possa provare altre soluzioni. Radja è un giocatore completo".

Con ogni probabilità sarà dunque l'ex ad agire da playmaker nella formazione isolana, con Nandez o Ionita e Rog a completare la linea mediana, Birsa trequartista e il tandem Joao Pedro-Pavoletti in attacco.

"Nandez ha fatto pochi allenamenti, solo 3 tattici con la squadra. Deve conoscere i compagni e ciò che gli si chiede. Ma con la sua esperienza può dare il suo contributo. Anche caratterialmente è un ragazzo solare e socievole che si pone nella maniera giusta. Ha bisogno di qualche allenamento per inserirsi al meglio".

Anche grazie agli acquisti importanti operati dal presidente Tommaso Giulini, il Cagliari sogna dunque una stagione ad alto livello in campionato e in .