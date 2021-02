Cagliari mai così in crisi: un punto in dieci partite, Di Francesco traballa

Un goal in sette gare, una vittoria lontana ormai tre mesi: Cagliari in enorme difficoltà nell'ultimo periodo, spunta Semplici.

Doveva essere la gara della svolta, così da rientrare pienamente in corsa salvezza. Invece alla Sardegna Arena i problemi del Cagliari si moltiplicano, ora a -5 dal quartultimo posto occupato dal Torino, corsaro in terra rossoblù e nuovamente distante dal team Di Francesco.

Sono più di tre mesi oramai che il Cagliari non ottiene i tre punti: dalla gara contro la Sampdoria dello scorso 7 novembre, solamente delusioni per la formazione sarda, in grande difficoltà al terzultimo posto, tra l'altro con una gara in più rispetto a Parma e Crotone.

Non solo i punti che non arrivano, con un solo conquistato nelle ultime dieci partite di Serie A, ma anche il goal ormai cristallizzato: oltre a quello segnato contro il Sassuolo, in cui il Cagliari aveva veramente avvicinato il successo, calma piatta.

Un goal in sette gare, crisi enorme in attacco per un Cagliari che era partita benissimo a livello realizzativo durante il 2020/2021, grazie all'affermata coppia Simeone-Joao Pedro. Poi più nulla, nonostante una squadra con diversi rinforzi importanti.

Fin qui la grande delusione del 2021 è ovviamente Radja Nainggolan, che non è riuscito a dare una svolta al Cagliari come nella passata stagione. Negativi fin qui anche Duncan e Rugani, altri due rinforzi d'elite risucchiati dalla negatività dei risultati rossoblù.

Di Francesco ora è più che mai sulla graticola, anche se Giulini, presidente del Cagliari, ha sempre evidenziato di voler dare fiducia solo a lui, anche in caso di retrocessione: del resto il tecnico rossoblù ha rinnovato il contratto proprio nel bel mezzo di una crisi che non si vedeva dai tempi di Zeman.

Il Cagliari, come evidenzia Sky, sta comunque facendo le sue valutazioni in merito: Leonardo Semplici, ex tecnico della SPAL, sarebbe in pole in caso di esonero di Eusebio Di Francesco. Dopo il k.o contro il Torino, silenzio stampa per la società rossoblù.