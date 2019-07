Cagliari-Leeds United 1-1: Buona la prima per Rog, rosso a Phillips per un'entrata killer

Cagliari e Leeds pareggiano 1-1 nell'amichevole della Sardegna Arena: apre Birsa, Hernandez impatta su rigore. Espulso Phillips nel 2° tempo.

Buon pareggio per il di Maran nell'amichevole internazionale contro il United di Marcelo Bielsa. Peacocks avanti come condizione, visto che la Championship sta per prendere il via, ma i rossoblù si fanno valere e mostrano un Rog, al debutto assoluto in maglia rossoblù, già in grande spolvero.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il primo quarto d'ora è totalmente di marca rossoblù, con gli inglesi in palese difficoltà. E al 14' arriva il vantaggio dei padroni di casa: petto di Pavoletti, velo di João Pedro e destro secco al volo di Birsa che non lascia scampo a Kiko Casilla. Il Leeds prova a reagire, ma sono ancora i rossoblù a sfiorare il raddoppio al 21', quando Birsa, ben servito in area da Rog dopo una spettacolare discesa palla al piede, conclude forte ma centrale e si fa ipnotizzare dal portiere spagnolo.

Oliva, proposto da playmaker, ha corsa, geometrie e personalità, ma con lo scorrere dei minuti il Leeds cresce e per due volte sfiora il pareggio: prima Bamford spedisce malamente sul fondo da buona posizione, poi è bravo Cragno a negare la rete a Klich. Si va all'intervallo sull'1-0 per i sardi ma i cambi decisi da Maran spostano l'inerzia della gara e il Leeds pareggia al 49' su calcio di rigore trasformato da Pablo Hernandez per fallo di Bradaric su Klich. João Pedro di testa impegna ancora Casilla, mentre Cerri prima spreca in tuffo, poi trova la bella risposta del portiere avversario su conclusione violenta.

84' ROSSO DIRETTO! 🔴



Fallo violento di Phillips su #Pinna, per l'arbitro è cartellino rosso!#CagliariLUFC 1-1 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 27, 2019

Dall'altra parte al 70' Cragno si supera negando il goal a Clarke con una parata spettacolare. L'episodio più brutto della partita, che stona con i toni amichevoli della gara, arriva però all'84': il giovane Pinna recupera palla e si invola a metà campo, ma Phillips lo stende con un'entrata killer. L'arbitro Marini non ha dubbi ed estrae il rosso diretto. Pinna fortunatamente dopo i soccorsi riesce a proseguire la gara, che si conclude sul punteggio di 1-1. Ma il fallo del centrocampista di Bielsa avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

IL TABELLINO

CAGLIARI-LEEDS UNITED 1-1

MARCATORI: 14' Birsa (C), 49' rig. Pablo Hernández (L)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno (72′ Aresti), Mattiello (46’Pinna), Ceppitelli (46′ Pisacane), Klavan (46′ Walukiewicz), Lykogiannis (46′ Pajac), Rog (46′ Bradaric), Oliva (90′ Marigosu), Ionita (63′ Romagna), Birsa (46’Han), João Pedro (63′ Cigarini), Pavoletti (46’Cerri). All. Maran

LEEDS UNITED (4-1-4-1): Kiko Casilla; Berardi, White, Cooper, Davis; Phillips; Helder Costa (61' Clarke), Forshaw, Klich (64' Bogusz), Pablo Hernández; Bamford. All. Bielsa

Arbitro: Valerio Marini di 1

Ammoniti: Helder Costa (L)

Espulsi: 84' Phillips (L)