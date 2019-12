Cagliari-Lazio, scontri tra ultrà: intervengono gli agenti, solo feriti lievi

Scontri tra ultrà in città tra i tifosi del Cagliari e quelli della Lazio, a un paio di km dalla Sardegna Arena. Nessun ferito grave.

- sarà la sfida che chiuderà la 16ª giornata di . Prima della partita però si sono registrati degli scontri tra alcuni elementi delle tifoserie.

Come racconta la 'Gazzetta dello Sport', intorno alle 16 del pomeriggio due gruppi, una decina di ultrà della Lazio e circa 40 del Cagliari, si sono trovati in via Milano, a un paio di chilometri di distanza dalla Sardegna Arena.

Le forze dell'ordine sono intervenute dopo 10 minuti sedando la rissa, nella quale sono volate cinghiate e anche alcune bottiglie.

Nessun ferito grave, ma soltanto contusioni. Si presume che l'appuntamento fosse già stato fissato dalle due tifoserie.