Cagliari-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari ospita la Lazio nella 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran ospita la di Simone Inzaghi nel 2° anticipo della 36ª giornata di . I sardi sono desiderosi di riscatto dopo la beffa di e inseguono la salvezza matematica: attualmente si trovano in 12ª posizione a quota 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte, a pari merito con la , ma rispetto ai viola sono avvantaggiati negli scontri diretti.

I biancocelesti, al momento ottavi, si giocano le ultime possibilità di restare incollati al treno Champions: 55 i punti in classifica dell'Aquila, con 16 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte e un ritardo di 7 punti sul 4° posto.

Leonardo Pavoletti, con un bottino di 13 goal in 29 presenze, per i rossoblù, e Ciro Immobile, autore di 14 reti in 33 presenze, sono i migliori marcatori delle due squadre. Il Cagliari ha ottenuto una vittoria e 2 sconfitte consecutive con e Napoli nelle ultime 3 giornate, la Lazio invece ha collezionato 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-LAZIO

Cagliari-Lazio si giocherà il pomeriggio di sabato 11 maggio 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Fra le due squadre sarà il 66° confronto nella Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE CAGLIARI-LAZIO IN TV E STREAMING

L'anticipo Cagliari-Lazio sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, con il supporto del commento tecnico di Luca Marchegiani.

Gli abbonati avranno anche la possibilità di seguire la gara in diretta , collegandosi con i loro personal computer, tablet o smartphone alla piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-LAZIO

Maran perde per squalifica Ionita dopo l'espulsione di Napoli, mentre a centrocampo mancherà per infortunio Faragò, la cui stagione è già finita. In difesa, davanti a Cragno, a destra Srna potrebbe dare il cambio a Cacciatore, protagonista suo malgrado dell'infuocato fine gara del San Paolo, mentre a sinistra Luca Pellegrini rileverà Lykogiannis. A centrocampo dentro Padoin, con Barella confermato sulla trequarti alle spalle della coppia composta da João Pedro e Pavoletti. L'alternativa è l'inserimento di Birsa da trequartista, con contestuale esclusione di Deiola. Possibile il rientro fra i convocati di Castro dopo il lungo infortunio.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno in regia di Lucas Leiva, squalificato: al suo posto si rivedrà dal 1' l'ex viola Badelj. Ancora fuori per infortunio Berisha e Lukaku, in difesa è recuperato Radu, ma si ferma Patric. Probabile conferma nel reparto arretrato per Wallace, a centrocampo è ballottaggio tra Parolo e Cataldi, mentre sulla destra Marusic è favorito su Romulo. Davanti la coppia Correa-Caicedo potrebbe far rifiatare Ciro Immobile, leggermente affaticato. Strakosha in dubbio, pronto Proto tra i pali. Milinkovic-Savic di nuovo in gruppo ma dovrebbe partire dalla panchina.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; João Pedro, Pavoletti.

LAZIO (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Correa.