Cagliari-Lazio, le pagelle: Luis Alberto decisivo, João Pedro delude

Nel Cagliari brillano il generoso Simeone e Klavan, João Pedro in serata no; Luis Alberto ribalta la partita, Caicedo fa gioire la Lazio.

Le pagelle di - :

LUIS ALBERTO 7.5: Per quasi tutta la partita è ben controllato dal Cagliari, ma in pieno recupero con un goal e una serie di belle giocate avvia la rimonta biancoceleste.

CAICEDO 7: Entra e segna la rete della vittoria, facendo esplodere di gioia la sua squadra.

SIMEONE 7: Corre a tutto campo e firma con uno splendido tiro al volo il vantaggio dei sardi. In contropiede spreca in più di un'occasione il possibile raddoppio, ma non gli si può chiedere di più.

KLAVAN 7: Dirige con personalità la difesa rossoblù, che soccombe al miglior attacco del campionato solo nel finale.

NANDEZ 5.5: Si impegna ma sbaglia molto. Per lui una serata di scarsa brillantezza.

JOÃO PEDRO 5: Nel primo tempo non si vede, cresce nella ripresa ma disputa una partita al di sotto degli standard di rendimento cui aveva abituato tutti quest'anno.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael 6.5; Cacciatore 6, Pisacane 6, Klavan 7, Lykogiannis 6; Nandez 5.5, Cigarini 6.5 (80' Oliva 5.5), Ionita 6.5 (83' Faragò 5.5); Nainggolan 6.5 (90' + 4 Deiola s.v.); João Pedro 5, Simeone 7.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6.5, S. Radu 6.5 (81' Caicedo 7); Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 5.5, Lucas Leiva 6 (64' Cataldi 6), Luis Alberto 7.5, Lulic 5.5 (56' Jony 6.5); Correa 5.5, Immobile 5.5.