Cagliari-Lazio, Giulini a metà: "Da regolamento recupero ok, si può discutere sul buon senso"

Il presidente del Cagliari ha spiegato il perchè dei sette minuti e trenta dati dall'arbitro Maresca: "Sanitari in campo cinque volte".

Grandi polemiche a . Rossoblù sconfitti dopo tre mesi in seguito alla rimonta della , arrivata in maniera clamorosa nel recupero della sfida giocata alla Sardegna Arena. E' proprio il recupero a far imbestialire i tifosi rossoblù: sette minuti e rete del 2-1 definitivo trenta secondi dopo.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Giulini, presidente del Cagliari, ha però cercato di stemperare i toni dopo il triplice fischio finale. Furioso in tribuna dopo il goal di Caicedo, presentatosi ai microfoni di Sky il presidente del club sardo ha evdienziato di aver sentito le spiegazioni riguardo i sette minuti, che hanno così motivato il lungo periodo.

A inizio primo tempo medici in campo diverse volte: in più sei cambi, uno dei quali, quello di Nainggolan, ha allungato proprio all'ultimo il recupero, permettendo ulteriori trenta secondi in più e dunque il ribaltamento del risultato da parte di una Lazio ora a -3 dalla vetta.

Il patron del Cagliari ha così evidenziato:

"I sanitari sono entrati in campo 5 volte, più 4 sostituzioni. I 7 minuti di recupero ci stanno. Il cambio di Nainggolan ha fatto slittare ulteriormente la fine di 30 secondi e la Lazio ha segnato poco prima del 97' 30''".

Giulini subito dopo ha però poi spiegato il suo punto di vista.

"I sette minuti mi sembrano esagerati. Da regolamento ok, ma si può discutere sul buon senso. Mi auguro che questo regolamento venga applicato sempre, perché così sembra un’assurdità. Sono state tutte interruzioni da meno da un minuto".

Sui social Giulini è stato elogiato per aver riportato quando spiegato dagli arbitri riguardo il minuti di recupero: la speranza del presidente del Cagliari è comunque quella di rivedere lo stesso quantitativo anche in futuro, così da non aver generato un precedente unico alla Sardegna Arena.

Ovvero lo stesso pensiero di Maran in conferenza stampa:

"C'è stata tanta fiscalità, gare dove si usa molto il VAR non finiscono al 100'. Oggi è stato così, per noi 7 minuti di recupero sono eccessivi, vedremo se accadrà lo stesso da qui in avanti".

Si vedrà.