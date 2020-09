Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: Godin fuori, dal 1' Simeone

Nel Cagliari giocano i nuovi arrivati Marin e Sottil, fuori Pavoletti. Lazio con Lazzari e Lucas Leiva, in avanti Correa.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Dopo il successo dell' nella gara che ha aperto il secondo turno di , tocca a e scendere in campo alla Sardegna Arena. Rossoblù reduci dal pari contro il , mentre per i biancocelesti ci sarà l'esordio assoluto in stagione.

Di Francesco lascia Godin in panchina, con Walukiewicz e Klavan in difesa: Cragno tra i pali, mentre Faragò e Lykogiannis sono gli esterni. Nandez dal 1' insieme a Marin e Rog a centrocampo, mentre Joao Pedro e Sottil sono gli esterni a completare l'attacco con Simeone.

Per la Lazio, Inzaghi risponde con Immobile e Correa punte del suo 3-5-2, con Marusic e Lazzari esterni di centrocampo. Luis Alberto parte dal 1' con Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. In porta gioca Strakosha, difeso da Patric, Acerbi e Radu.