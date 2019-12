Cagliari-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cagliari sfida la Lazio nel Monday Night della 16ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Sfida dal profumo di fra il di Rolando Maran e la di Simone Inzaghi nel Monday Night della 16ª giornata di . I sardi, rivelazione del campionato e quinti con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, cercano un successo che gli permetterebbe di agguantare la , vittoriosa sulla , al 4° posto, e di avvicinare proprio i biancocelesti. Questi ultimi sono terzi a quota 33, con un cammino di 10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte e con i 3 punti rafforzerebbero la propria posizione in graduatoria.

Nei 33 precedenti in Serie A disputati in casa dei sardi, la formazione capitolina conduce con 12 vittorie, 11 pareggi e 10 successi rossoblù. Delle ultime 19 gare interne contro la Lazio, il Cagliari ne ha vinte solo 3, con 8 pareggi e 8 sconfitte. L'ultimo successo casalingo risale al 27 febbraio 2013, quando gli isolani guidati da Roberto Donadoni si imposero 1-0 grazie ad un'autorete di André Dias.

Entrambe le formazioni sono state protagoniste quest'anno del loro migliore avvio in Serie A nell'era dei 3 punti. L'Aquila ha anche eguagliato il record storico di goal segnati a questo punto del torneo, 36, mentre i rossoblù hanno stabilito il loro nuovo primato realizzativo con 31 marcature.

La squadra di Maran, dopo aver perso i primi due match della stagione, è in serie positiva da 13 partite di campionato. Se non dovesse perdere con la Lazio arrivererebbe a 14, come nel 1971-72, quando chiuse il torneo al 4° posto. È tuttavia in serie positiva anche la Lazio, che è arrivata a 7 vittorie consecutive.

Cagliari-Lazio sarà anche il confronto fra due dei migliori bomber del campionato: 17 goal per Ciro Immobile della Lazio, attuale leader della classifica marcatori, 10 per il brasiliano del Cagliari João Pedro, al 2° posto assieme a Romelu Lukaku dell' . In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-LAZIO

Cagliari-Lazio si disputerà la sera di lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. La gara, che sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di , sarà la 67ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la sfida Cagliari-Lazio, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà coadiuvato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire il posticipo Cagliari-Lazio in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Maran avrà il problema della sostituzione dello squalificato Rog a centrocampo: nella linea a tre con Nandez e Cigarini toccherà a Ionita partire dal 1', visto che anche Castro non sarà a disposizione per un problema muscolare. Per il resto dovrebbe essere tutto invariato in attacco, con Nainggolan alle spalle del tandem composto da João Pedro e dal Cholito Simeone. Fra i pali sarà ancora Rafael a sostituire lo squalificato Olsen. In difesa sulle due fasce Cacciatore e Luca Pellegrini sono in vantaggio su Cacciatore e Luca Pellegrini, mentre Pisacane e Klavan comporranno la coppia centrale. Ancora out per infortunio anche capitan Ceppitelli e Birsa, oltre ai lungodegenti Cragno e Pavoletti.

Simone Inzaghi manderà in campo a Cagliari la Lazio tipo. In difesa, davanti al portiere Strakosha, Luiz Felipe e Stefan Radu affiancheranno Acerbi. A centrocampo Lazzari e Lulic presidieranno le due fasce, in mezzo Lucas Leiva sarà il regista e Milinkovic-Savic e Luis Alberto le due mezzali. Davanti ci sarà l'argentino Correa dal 1' in coppia con il capocannoniere della Serie A Immobile. A disposizione il recuperato Valon Berisha, ancora indisponibili invece gli infortunati Jordan Lukaku, Patric, Vavro e Marusic.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; João Pedro, Simeone.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.