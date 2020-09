Cagliari-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida in casa la Lazio nell'anticipo della 2ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 settembre 2020

26 settembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco sfida in casa la Lazio di Simone Inzaghi nell'anticipo della 2ª giornata di . I rossoblù isolani hanno pareggiato 1-1 nella trasferta di Reggio Emilia contro il nella 1ª giornata, mentre i capitolini, che recupereranno la sfida con l' il 30 settembre, sono al loro debutto stagionale.

Sono 34 i precedenti fra le due formazioni disputati nel massimo campionato. Il bilancio è favorevole all'Aquila con 13 successi, 11 pareggi e 10 affermazioni rossoblù. Nelle ultime stagioni è tuttavia netto il dominio dei capitolini nel confronto: complessivamente la Lazio non perde da 12 partite di Serie A contro il Cagliari, la cui ultima vittoria risale al maggio 2013, quando i sardi vinsero 1-0 con rete di Dessena.

Limitatamente alle gare in casa dei rossoblù, le ultime 6 partite hanno visto 4 successi laziali e 2 pareggi. Il Cagliari, inoltre, non resta imbattuto nelle prime 2 partite stagionali dal 2011/12, mentre non ottiene 2 pareggi nelle prime 2 partite di campionato dal lontano 1981/82. Il sardi sono inoltre la squadra che ha subito più tiri in porta nella prima giornata, ben 33, di cui 9 nello specchio, e con il possesso palla più basso (32,4%).

L'ultima sfida in Sardegna fra le due squadre, disputata nel dicembre 2019, è stata caratterizzata da aspre polemiche, con i due goal della rimonta biancoceleste arrivati entrambi in pieno recupero. Ciro Immobile, capocannoniere dello scorso campionato, ha segnato 8 goal in 10 gare contro il Cagliari. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-LAZIO

Cagliari-Lazio si disputerà la sera di sabato 26 settembre 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari, per l'occasione aperta a 1000 spettatori, nonostante la pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara è previsto alle ore 18.00. Sarà il 69° confronto fra le due squadre in Serie A.

L'anticipo Cagliari-Lazio sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

La sfida Cagliari-Lazio sarà visibile anche in diretta . Mediante Sky Go gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la gara anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Esiste inoltre la possibilità rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che acquistando uno dei pacchetti proposti offre la visione in streaming di diversi contenuti sportivi, fra cui anche le gare di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offre ai suoi lettori anche la possibilità di seguire Cagliari-Lazio in diretta testuale. Collegandovi con il sito troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Di Francesco potrebbe confermare quasi per intero la formazione schierata contro il Sassuolo. In attacco potrebbe essere confermato Nandez come esterno alto di destra nel tridente con Simeone e João Pedro. A centrocampo Caligara si gioca la riconferma da mezzala destra, con Marin playmaker e Rog mezzala sinistra. Possibili novità in difesa: a destra Zappa insidia Faragò, con Lykogiannis a sinistra e in mezzo Pisacane accanto a Walukiewicz. Out Klavan, che soffre di un affatticamento. Fra i pali agirà Cragno.

Simone Inzaghi non potrà disporre del nuovo acquisto Muriqi, positivo al Coronavirus, mentre saranno assenti per infortunio i vari Luiz Felipe, Lulic e Proto, in dubbio anche Vavro. Davanti al portiere Strakosha, la linea a tre sarà formata da Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva sarà il regista, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi lati nel ruolo di mezzali. Sulle due fasce dovrebbero disimpegnarsi Lazzari a destra e Marusic, favorito su Jordan Lukaku, a sinistra. In attacco il tandem composto da Immobile e Correa, con Caicedo pronto a subentrare.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Caligara, Marin, Rog; Nandez, Simeone, Joao Pedro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.