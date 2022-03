Cagliari-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cagliari-Lazio

• Data: sabato 5 marzo 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Cagliari di Walter Mazzarri sfida in casa la Lazio di Maurizio Sarri nell'anticipo del sabato sera della 28ª giornata del campionato di Serie A. I sardi sono risaliti al quartultimo posto in classifica con 25 punti, frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, mentre i capitolini si trovano al 7° posto a quota 43, con un cammino di 12 successi, 7 pareggi e 8 k.o.

Nelle 25 sfide disputate finora in campionato in casa dei rossoblù, è l'Aquila a condurre nelle statistiche con 14 vittorie, 11 pareggi e 10 affermazioni degli isolani. I biancocelesti, in particolare, sono imbattuti da 8 gare fuoricasa con il Cagliari (6 vittorie e 2 pareggi). L'ultimo exploit sardo risale al 19 maggio 2013, quando una rete di Daniele Dessena diede i 3 punti alla squadra di Donadoni. I rossoblù arrivano da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare, mentre i biancocelesti hanno collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nei precedenti 4 impegni. João Pedro è il miglior marcatore del Cagliari con 10 goal all'attivo, mentre Ciro Immobile, che se scenderà in campo alla Unipol Domus taglierà il traguardo delle 200 presenze in Serie A, è il bomber della Lazio a quota 19 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-LAZIO

Cagliari-Lazio si disputerà la sera di sabato 5 marzo 2022 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 72ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE CAGLIARI-LAZIO IN TV

L'anticipo serale Cagliari-Lazio sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Cagliari-Lazio sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Lazio su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Massimo Donati al commento tecnico. Dario Massara sarà invece il telecronista della partita su Sky, con Fernando Orsi come seconda voce.

CAGLIARI-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN e a Sky Go, tifosi e appassionati potranno vedere Cagliari-Lazio in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà invece collegarsi con il sito ufficiale delle rispettive piattaforme.

Gli utenti DAZN, al termine della gara, potranno inoltre vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare ai clienti che acquistano il pass Sport.

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Cagliari-Lazio anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete, fin dalle ore che precedono la gara, le ultime novità sulle due squadre con le formazioni ufficiali. Quindi, dopo il fischio d'inizio, avrete gli aggiornamenti in tempo reale con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-LAZIO

Mazzarri si affiderà al suo 3-5-2. In attacco possibile conferma per il tandem composto da Pereiro (favorito su Pavoletti e Keita) e João Pedro. A centrocampo giostreranno Grassi, Marin e Deiola, con Bellanova sulla fascia destra e Dalbert a sinistra. In difesa, accanto a Goldaniga e Lovato, è aperto il ballottaggio fra Carboni e Altare, con il primo in vantaggio. Fra i pali ci sarà Cragno. Possibile il recupero di Nandez, almeno per la panchina, mentre saranno ancora out per infortunio Walukiewicz, Rog, Strootman, Ceter e Baselli.

Sarri schiererà i biancocelesti con il 4-3-3 e non potrà disporre degli infortunati Cataldi, Lazzari e Adekanye. Davanti al portiere Strakosha, Hysaj e Marusic saranno i due terzini, con Luiz Felipe e Acerbi (favorito su Patric) centrali difensivi. A centrocampo la regia sarà affidata a Lucas Leiva, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. Nel tridente d'attacco, infine, agiranno Pedro (in vantaggio su Felipe Anderson), Immobile e Zaccagni.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, João Pedro. All. Mazzarri

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri