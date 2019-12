Cagliari-Lazio 1-2: Luis Alberto e Caicedo, rimonta biancoceleste nel recupero

I goal di Luis Alberto e Caicedo regalano alla Lazio i 3 punti nel recupero della Sardegna Arena: di Simeone il vantaggio iniziale dei sardi.

Una rimonta in pieno recupero consente alla di Simone Inzaghi di battere 2-1 il alla Sardegna Arena nel Monday Night del 16° turno di . I biancocelesti allungano a 8 la serie di vittorie consecutive, strappano i 3 punti ai sardi e pongono fine alla loro serie positiva dopo una partita molto combattuta. I rossoblù scivolano invece al 5° posto.

Su palla persa dal Cagliari, al 2' Immobile riceve palla sul lato sinistro dell'area avversaria ma calcia debolmente fra le braccia di Rafael. I sardi prendono però il pallino del gioco e all'8' passano in vantaggio: spizzata sul primo palo di João Pedro, sul pallone si avventa Simeone che al volo insacca sotto la traversa.

Nainggolan ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione si spegne a lato sulla destra. La Lazio va in difficoltà in fase difensiva, e ogni qualvolta il Cagliari spinge soffre non poco per limitare le folate offensive dei padroni di casa. I rossoblù, passato il 25', scelgono di lasciare il possesso palla alla squadra di Inzaghi e abbassano il loro baricentro, con i centrocampisti molto vicini alla linea dei difensori.

I biancocelesti fanno fatica a rendersi pericolosi, dall'altra parte al 45' è il Cagliari ad avere due volte l'occasione del raddoppio. Simeone si invola in contropiede e lancia Nainggolan, che dopo aver saltato Acerbi calcia ma trova la risposta di Strakosha in corner. Sul successivo calcio d'angolo, dopo un batti e ribatti, la palla giunge a João Pedro, che di testa chiama ancora il portiere albanese al salvataggio in corner.

Inizio ripresa ad alto agonismo, con molti contatti al limite da una parte e dall'altra. Al 49' su colpo di testa di Immobile, è bravo João Pedro a salvare nei pressi della riga di porta, sempre di testa. Al 58' Leiva va a colpire di testa su corner dalla sinistra e mette fuori di poco sul palo più lontano. La partita resta molto equilibrata, ma la Lazio pecca di intensità. Immobile, finora poco e mal servito, prova la girata dal limite dell'area ma calcia centralmente e Rafael non ha difficoltà a bloccare.

I rossoblù si rendono pericolosi in contropiede: Simeone ruba palla a Lazzari e si invola in area, ma a tu per tu con il portiere, calcia clamorosamente sul fondo dopo aver speso tante energie. Inizia il valzer dei cambi, Immobile si accende all'improvviso ma all'84' la sua girata di testa su cross di Lazzari non inquadra lo specchio della porta.

Il finale è un assalto a fort apache dei biancocelesti. I sardi si difendono con ordine e al 90' la gara sembra destinata a regalare i 3 punti ai padroni di casa. Ma l'arbitro Maresca concede 7' di recupero e alla Sardegna Arena succede di tutto: prima al 90' + 3 Luis Alberto, lasciato colpevolmente libero, trova la conclusione che sorprende Rafael per l'1-1, quindi al 90' + 8 è Caicedo, su assist del solito spagnolo, a gelare di testa la Sardegna Arena. La Lazio festeggia, l'ampio recupero deciso dal signor Maresca costa la sconfitta al Cagliari.

IL TABELLINO

CAGLIARI-LAZIO

MARCATORI: 8' Simeone (C), 90' + 3 Luis Alberto (L), 90' + 8 Caicedo (L)

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini (80' Oliva), Ionita (83' Faragò); Nainggolan (90' + 4 Deiola); João Pedro, Simeone. All. Maran

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu (81' Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (64' Cataldi), Luis Alberto, Lulic (56' Jony); Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Arbitro: Maresca di

Ammoniti: Nandez, Klavan, Pisacane (C), Luis Alberto, Cataldi, Caicedo (L)