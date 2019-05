Cagliari-Lazio 1-2: Allungo dei biancocelesti per l'Europa League

La Lazio di Simmone Inzaghi espugna la Sardegna Arena imponendosi 2-1 sul Cagliari grazie ai goal di Luis Alberto e Correa. Accorcia Pavoletti.

Importante vittoria della , che nell'anticipo del 37° turno di si impone 2-1 alla Sardegna Arena sul e conquista 3 punti pesanti in chiave , portandosi a 58 punti e rimandando ancora la salvezza aritmetica dei rossoblù, per la quale risulterà decisivo il risultato dell' . Maran schiera Barella trequartista e inserisce a centrocampo Deiola e Padoin, Simone Inzaghi punta su Correa accanto a Caicedo in attacco.

La partita si apre con la protesta dei tifosi del Cagliari: nella Sud panolada alla spagnola e il coro "rispetto" intonato in segno di contestazione per i noti episodi di , mentre gli Sconvolts restano fuori dalla Nord per tutto il primo tempo. In campo partono meglio i biancocelesti, e al 5' Caicedo dopo uno scambio in velocità con Correa si presenta a tu per tu con Cragno ma pressato da un difensore avversario spedisce alto da distanza ravvicinata.

I sardi rispondono all'8': scambio fra Barella e Joao Pedro, che conclude bene dalla sinistra dell'area ma trova la pronta risposta di Proto. Correa è una spina nel fianco per la difesa rossoblù e al 20' punta Cacciatore sulla sinistra e calcia a giro, ma Cragno è attento e respinge. La Lazio spinge di più e al 28' Luis Alberto dal cuore dell'area ha il pallone del vantaggio ma spedisce clamorosamente alto.

Al secondo tentativo lo spagnolo non sbaglia e porta in vantaggio i biancocelesti al 32', sfruttando un assist di Marusic. Due minuti dopo Barella si propone bene al tiro ma non inquadra lo specchio della porta. Le emozioni si susseguono: Cigarini mette fuori di un soffio con un gran tiro che dà l'illusione del goal, poi Badelj dall'altra parte chiama Cragno alla risposta con deviazione sulla traversa.

L'avvio della ripresa vede il Cagliari propositivo con un tiro di Luca Pellegrini bloccato da Proto. Ma i sardi sono distratti in difesa e al 53' prendono anche il 2° goal: accelerazione di Luis Alberto per Correa, che da posizione angolata insacca sul secondo palo. Al 71' Deiola prova a scavalcare Proto, ma il portiere biancoceleste salva la propria porta. Grandi applausi per Castro, che al 77' torna in campo dopo il lungo infortunio sostituendo Joao Pedro.

Nel recupero un grande stacco di testa di Pavoletti su assist proprio di Castro riapre a sorpresa i giochi. I minuti finali risultano così roventi, ma la Lazio riesce a portare in porto una vittoria preziosa in chiave europea prima di concentrare i propri sforzi sulla finale di Coppa la vedrà opposta in settimana all' .

I GOAL

32' LUIS ALBERTO 0-1 - Scambio in velocità fra Marusic e Luis Alberto, che dal cuore dell'area stavolta calcia bene con potenza e supera Cragno.

53' CORREA 0-2 - Accelerazione di Luis Alberto, che serve in profondità Correa: 'El Tucu' calcia da posizione angolata e batte Cragno insaccando nell'angolino basso più lontano.

90' + 1 PAVOLETTI 1-2 - Cross di Castro dalla sinistra, Pavoletti si inserisce bene in area e di testa infila imparabilmente Proto, realizzando il suo 14° goal in campionato.

TABELLINO

CAGLIARI-LAZIO 1-2 (0-1)

MARCATORI: 32' Luis Alberto (L), 53' Correa (L), 90' + 1 Pavoletti (C)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno 6.5; Cacciatore 6, Klavan 5, Romagna 5.5, Lu. Pellegrini 7; Deiola 6, Cigarini 6.5 (57' Bradaric 6), Padoin 6 (57' Cerri 6); Barella 7; Joao Pedro 5.5 (77' Castro 6.5), Pavoletti 6.5. All. Maran

LAZIO (3-5-2): Proto 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6 (74' Bastos 6); Marusic 6, Parolo 6, Badelj 6.5 (62' Cataldi 6), Luis Alberto 7.5 (84' Immobile s.v.), Lulic 6.5; Correa 7, Caicedo 5.5. All. S. Inzaghi

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

AMMONITI: Barella, Cacciatore (C), Radu, Badelj, Proto, Luiz Felipe (L)

ESPULSI: nessuno