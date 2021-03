Cagliari-Juventus, si fa male Alex Sandro: dentro Bernardeschi

Durante l'azione del tris bianconero alla Sardegna Arena, problema muscolare per il brasiliano: verrà valutato nelle prossime ore.

Non solo l'ammonizione che farà saltare a Cuadrado la prossima gara di marzo. Pirlo deve fare i conti anche con l'infortunio di Alex Sandro in difesa, k.o dopo la terza rete della Juventus in casa del Cagliari. Sostituito nel primo tempo, il brasiliano è stato sostituito da Bernardeschi.

Nell'azione che ha portato al momentaneo tris della Juventus in Sardegna, Alex Sandro ha subito un infortunio muscolare che dovrà essere valutato nelle prossime ore: immediatamente sostituito nella prima frazione, il suo k.o tiene ansia Pirlo per le prossime settimane.

Titolare sulla corsia sinistra, Alex Sandro ha visto diversi giocatori alternarsi sulla sua fascia durante i precedenti stop stagionali, sempre causa infortunio: lo staff bianconero dovrà nuovamente fare i conti con l'infortunio dell'ex Porto, fermato più volte durante l'annata.

Alex Sandro, infatti, ha saltato diverse gare causa coronavirus, ma anche per un problema alla coscia. Ora nuovi controlli e aggiornamenti sulle sue condizioni in vista dei prossimi impegni di campionato, primo dei quali contro il Benevento nel prossimo turno.