Cagliari-Juventus, le pagelle: Chiesa si conferma super, Ceppitelli in affanno

Nel Cagliari male gli uomini della difesa, Joao Pedro e Simeone non bastano. Nella Juventus Ronaldo e Chiesa su tutti, Morata spreca troppo.

PAGELLE CAGLIARI

CRAGNO 6 – Si scontra contro la bravura marchiata CR7: sia in termini di tripletta sia in termini di “randellata” che gli costa una vistosa fasciatura sul volto.

CEPPITELLI 4.5 - I bianconeri, dalle sue parti, sfondano da tutte le parti. Prova a cavarsela con il mestiere, ma fallisce la missione. (69’ KLAVAN 6 – Non sfigura)

GODIN 5 – Tenta di giocarsi la carta esperienza, tuttavia deve fare i conti con un reparto in preda a innumerevoli difficoltà.

RUGANI 5 – Le battute embrionali contro la sua ex squadra non sono malvagie, ma poi si adegua al ritornello corale. (83’ GASTON PEREIRA S.V.)

ZAPPA 5.5 – Meglio in tono propositivo, disegna una palla d’oro per il Cholito. (70’ ASAMOAH 6 – Tra gli ex dell’incontro, fa il suo)

NAINGGOLAN 5.5 – La qualità, si sa, per il belga è di casa. Si accende a targhe alterne, mettendo in mezzo palloni interessanti. Poi, cala con il trascorrere dei minuti.

DUNCAN 5.5 – Pura fase di contenimento che, comunque, non sfocia nella produttività. Non male sui piazzati. (83’ DEIOLA S.V.)

MARIN 5 – Trame estemporanee, con ininterrotta difficoltà nel tentativo di aggredire i metodisti della Signora.

NANDEZ 5 – Sui suoi piedi capitano le potenziali migliori occasioni isolane nel lato A del match, ma sbaglia in lungo e in largo.

JOAO PEDRO 6 – Si danna l’anima nel tentativo di accedere una scintilla. Nulla da fare, predica nel deserto.

SIMEONE 6 – Trova il goal dopo tre mesi e mezzo. Una gioia personale importante in vista del prosieguo di stagione. (82’ CERRI S.V.)

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 6 – Qualche uscita alta, costantemente sollecitato in fase di prima costruzione. Fa il suo, rispondendo presente nella ripresa.

CUADRADO 6.5 – Da corner colleziona l’ennesimo assist stagionale. Non vive una grande condizione atletica e, dunque, decide di gestirsi. Pesante il giallo che non gli consentirà di giocare contro il Benevento. (83’ FRABOTTA S.V.)

DE LIGT 6 – Il duello fisico, si sa, è pane per i suoi denti. Non perde di vista Joao Pedro e, in generale, mantiene diligentemente la posizione.

CHIELLINI 6.5 – Una sua bella chiusura nel primo tempo spegne sul nascere le ardite ambizioni rossoblù. Sfoggia una buona tenuta atletica, finendo persino in crescendo. (70’ BONUCCI 6 – Solido e attento)

ALEX SANDRO 6 – Si accentra tra le linee per favorire lo sviluppo della manovra, ma è costretto a fermarsi per un problema fisico che verrà valutato nelle prossime ore. (34’ BERNARDESCHI 5.5 – In versione terzino sinistro, abbocca alla finta che porta il Cagliari a realizzare l’1-3)

KULUSEVSKI 6 – Schierato sulla fascia destra, mostra le migliori cose a campo aperto. Non brillante in alcuni controlli apparentemente agevoli, chiaro segnale di come il percorso di crescita sia ancora in essere e necessiti di gradualità.

DANILO 7 – Sperimentato in mezzo al campo contro la Lazio, Pirlo gli concede un’altra chance nello stesso ruolo. E non stecca, affatto: lucido con la sfera tra i piedi, diligente in copertura. Insomma, jolly vero e proprio.

RABIOT 6.5 – Prova qualche strappo dei suoi, mettendo in mostra una buona gamba e una fiducia – nei propri mezzi – sempre più tangibile.

CHIESA 7.5 – Ogni volta che si accende, diventa un problema per le retroguardie avversarie. Piede premuto sull’acceleratore. Il tutto, spalleggiando la superba performance di CR7. Imprescindibile. (83’ ARTHUR S.V.)

MORATA 5 – Spreca un po’ troppo, mettendo in mostra limiti di mira. (70’ MCKENNIE 6 – Fa densità e aiuta ad alzare il baricentro)

CRISTIANO RONALDO 8.5 – Fresco di critiche asprissime contro Il Porto, zittisce le malelingue con la seconda tripletta da quando gioca in Italia. Per un totale di 30 goal stagionali, 95 in 122 gare con la Juventus.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6; Ceppitelli 4.5 (69’ Klavan 6), Godin 5, Rugani 5 (80’ Gaston Pereiro s.v.); Zappa 5.5 (70’ Asamoah 6), Nainggolan 5.5, Duncan 5.5 (80’ Deiola s.v.) Marin 5, Nandez 5; Joao Pedro 6, Simeone 6 (80’ Cerri s.v).

JUVENTUS (4-2-4): Szczesny 6; Cuadrado 6.5 (82’ Frabotta s.v.), De Ligt 6, Chiellini 6.5 (70’ Bonucci 6), Alex Sandro 6 (33’ Bernardeschi 5.5); Kulusevski 6, Danilo 7, Rabiot 6.5, Chiesa 7.5 (82’ Arthur s.v.); Morata 5 (70’ McKennie 6), Cristiano Ronaldo 8.5.