Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Muratore

Con lo scudetto già in tasca, Maurizio Sarri fa turnover e lancia il giovane centrocampista dell'Under 23. Higuain davanti con CR7 e Bernardeschi.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Conquistato lo Scudetto aritmeticamente contro la , ora la di Sarri prova ad ottenere più punti possibili in classifica, magari aiutando Cristiano Ronaldo nella conquista della classifica marcatori e della Scarpa d'Oro. Di fronte un salvo e deciso a dimenticare le ultime deludenti gare.

Zenga se la gioca con la difesa a tre davanti a Cragno, con Walukievicz, Ceppitelli e Klavan nella difesa a tre.Faragò e Mattiello larghi, con Ionita e Rog in mezzo. Tridente con Joao Pedro dietro alla coppia composta da Simeone e dal giovane Gagliano, altro esordiente lanciato dall'ex tecnico di Catania, e .

La grande novità della Juventus è Muratore titolare a centrocampo: con il centrale dell'Under 23 in mezzo Bentancur e Pjanic. Davanti intoccabile Ronaldo, fa reparto con Higuain e Bernardeschi. Difesa con Cuadrado e Alex Sandro instancabili, Rugani in mezzo con Bonucci. Buffon in porta.

