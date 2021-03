Cagliari-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari ospita la Juventus nella 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Juventus

Cagliari-Juventus Data: 14 marzo 2021

14 marzo 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Cagliari di Leonardo Semplici ospita la Juventus di Andrea Pirlo per la 27ª giornata di Serie A, in una gara che si annuncia particolarmente combattuta. Da un lato i sardi hanno un disperato bisogno di punti per raggiungere la salvezza dopo la lunga serie negativa avuta durante la gestione Di Francesco, dall'altro i piemontesi, dopo l'amara eliminazione in Champions League ad opera del Porto, arrivano nell'isola motivati ad ottenere un pronto riscatto.

I rossoblù sono diciasettesimi in classifica con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, i bianconeri si trovano in 3ª posizione a quota 52, con un cammino di 15 vittorie, 7 pareggi e 3 k.o, e distano 4 lunghezze dal Milan, secondo in graduatoria.

Nei 39 precedenti in Serie fra le due squadre in casa dei sardi, è la Juventus a prevalere con 17 vittorie, 12 pareggi e 10 affermazioni dei rossoblù. La Juventus, in particolare, ha vinto 8 delle ultime 9 sfide nel massimo campionato contro il Cagliari, cogliendo ben 7 clean sheets. L'unico successo rossoblù è arrivato nella scorsa stagione il 29 luglio (2-0 con goal del giovane Gagliano e di Simeone. I rossoblù sono reduci da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare, mentre i bianconeri vengono da 3 vittorie e un pareggio nei precedenti 4 impegni di campionato.

Il fuoriclasse Cristiano Ronaldo è il capocannoniere del campionato di Serie A con 20 reti all'attivo: fra i 18 stadi in cui ha giocato, tuttavia, la Sardegna Arena è l'unico nel quale il portoghese non è ancora andato a segno. Fra i rossoblù spiccano invece i 13 goal del brasiliano João Pedro: l'ultimo brasiliano a segnare almeno 13 volte a questo punto del torneo era stato Adriano (14 centri nel 2004/05). In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-JUVENTUS

Cagliari-Juventus si disputerà la sera di domenica 14 marzo 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà l'80ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

La sfida Cagliari-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Chi lo preferisse, grazie a Sky Go, potrà seguire Cagliari-Juventus anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa si potrà vedere la partita in streaming su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Con Goal potrete seguire il confronto Cagliari-Juventus anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Semplici non potrà disporre dei due squalificati Pavoletti e Lykogiannis. Davanti Simeone pronto ad agire da partner di João Pedro. A centrocampo Duncan sarà il perno centrale davanti alla difesa, con Marin e Nainggolan mezzali e sulle fasce Zappa a destra e Nandez spostato nuovamente a sinistra per necessità. L'alternativa è l'impiego dal 1' di Asamoah sulla fascia mancina, mantenendo l'uruguagio a destra. Tutto immutato dietro, con una linea a tre davanti al portiere Cragno formata da Ceppitelli, Godin e Rugani. Ai box il polacco Walukiewicz e il lungodegente Rog.

Pirlo per la trasferta in Sardegna sarà costretto a rinunciare ai due infortunati Bentancur e Dybala. Il peso dell'attacco bianconero ricadrà su uno tra Kulusevski o Morata, e Cristiano Ronaldo. A centrocampo Arthur e Rabiot saranno i due interni, con Ramsey o McKennie sulle corsie laterali. In difesa De Ligt e Bonucci (favorito su Chiellini) saranno i due centrali, mentre Cuadrado non è al meglio e potrebbe far spazio a Bernardeschi. In porta, maglia per Buffon.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.