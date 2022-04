Cagliari-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cagliari-Juventus

• Data: 9 aprile 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Cagliari di Walter Mazzarri ospita la Juventus dell'ex Massimiliano Allegri nella 32ª giornata di Serie A. I sardi sono quartultimi in classifica con 25 punti, frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte, e si trovano in piena lotta per non retrocedere, i bianconeri occupano il quarto posto a quota 59, con un cammino di 17 successi, 8 pareggi e 6 k.o., e dopo la sconfitta nel Derby d'Italia contro l'Inter, difendono il piazzamento che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

Le due squadre si sono affrontate 40 volte nel massimo campionato in casa degli isolani: il bilancio è favorevole ai bianconeri con 18 vittorie, 12 pareggi e 10 affermazioni dei rossoblù. La Vecchia Signora, in particolare, ha vinto 8 degli ultimi 10 confronti fuoricasa contro i sardi (2 sconfitte). La vittoria più recente per i padroni di casa è arrivata il 29 luglio 2020 sotto la guida di Walter Zenga (2-0 con reti di Gagliano e Giovanni Simeone). Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, è un ex rossoblù: da calciatore ha vestito la maglia del Cagliari dal 1993 al 1995, da allenatore l'ha guidata dal 2008 al 2010. Proprio quando guidava i rossoblù il livornese sconfisse 2-0 i bianconeri il 29 novembre 2009 con i goal di Nenê e Matri. La Juventus ha ottenuto 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, mentre il Cagliari, dopo un buon avvio di 2022, ha rimediato 4 sconfitte consecutive nelle precedenti 4 gare. Dusan Vlahovic, arrivato a Torino a gennaio, è il capocannoniere della Serie A in coabitazione con Ciro Immobile a quota 21 goal, ma di questi solo 2 sono arrivati in bianconero. Il serbo ha già realizzato 4 goal in carriera ai rossoblù. L'italo-brasiliano João Pedro è invece il bomber dei sardi con 11 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-JUVENTUS

Cagliari-Juventus si disputerà la sera di sabato 9 aprile 2022 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà l'82ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 20.45.

DOVE VEDERE CAGLIARI-JUVENTUS IN TV

L'anticipo serale Cagliari-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida Cagliari-Juventus sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Juventus su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Sky, invece, ha affidato la telecronaca dell'anticipo alla coppia Maurizio Compagnoni-Giancarlo Marocchi.

CAGLIARI-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Tramite DAZN e Sky Go sarà possibile vedere Cagliari-Juventus in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento, nel secondo, invece, occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL sarà possibile seguire Cagliari-Juventus anche in diretta testuale sul sito. Tifosi e appassionati troveranno fin dalle ore che precedono la gara le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, i goal, le azioni più importanti e gli eventi descritti live, minuto dopo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS

Mazzarri dovrà rinunciare allo squalificato Grassi in mezzo al campo e agli infortunati Nandez, Ceppitelli e Strootman, ma recupera due pedine importanti come Marin e Pavoletti, negativizzatisi dal Covid. Dopo la batosta di Udine, sono probabili alcune novità nell'undici iniziale. Davanti a Cragno, in difesa, ai lati di Lovato, potrebbero trovar spazio il polacco Walukiewicz (in vantaggio su Goldaniga) e Carboni (favorito su Altare). A centrocampo a sinistra dovrebbe rivedersi il greco Lykogiannis, con Bellanova riportato a destra. In mezzo al campo Deiola, Marin e Dalbert. In attacco Pavoletti è in vantaggio su Keita e Pereiro per affiancare João Pedro.

Diverse assenze per Allegri, che avrà De Sciglio e Morata out per squalifica, e Locatelli, McKennie, Chiesa, Aké e Kaio Jorge ai box per infortunio. Il tecnico livornese potrebbe riproporre il 4-4-2 visto all'opera contro l'Inter. In difesa Danilo e Alex Sandro agiranno da terzini, con De Ligt e Chiellini a comporre la coppia centrale. Fra i pali ci sarà il polacco Szczesny. L'alternativa è il 4-3-3 con l'innesto di Arthur e Dybala in panchina.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Zakaria, Rabiot; Dybala, Vlahovic. All. Allegri