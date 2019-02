Cagliari-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari sfida l'Inter nell'anticipo del venerdì del 26° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Cagliari di Rolando Maran ospita l' Inter di Luciano Spalletti nell'anticipo del venerdì della 26ª giornata di Serie A . I sardi sono quattordicesimi con 24 punti, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, hanno 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e chiedono punti salvezza ai milanesi, terzi a quota 47 punti con un cammino di 14 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ma tallonati dai cugini del Milan, appena 2 punti più sotto.

Leonardo Pavoletti è il miglior marcatore fra i rossoblù con 9 goal realizzati in 20 presenze, bottino identico per Mauro Icardi, giocatore più prolifico dei nerazzurri, che salterà probabilmente anche la sfida della Sardegna Arena. Il Cagliari continua ad avere poca continuità nei risultati, e ha ottenuto 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 partite, l'Inter invece ha collezionato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-INTER

Cagliari-Inter si giocherà venerdì 1° marzo 2019 alle ore 20.30 alla Sardegna Arena di Cagliari. Per le due squadre sarà il 78° confronto nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CAGLIARI-INTER IN TV E STREAMING

L'anticipo Cagliari-Inter sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Sky, sia sul satellite, sia sul digitale terrestre. Gli abbonati potranno seguire la gara sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming collegandosi attraverso pc, tablet e smartphone con la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

Tante assenze per Maran, che non potrà disporre ancora per infortunio di Birsa, Castro, Cerri e Klavan, mentre è recuperato Despodov e potrebbero essere convocati anche Cacciatore e Thereau, tornati parzialmente in gruppo. Out a centrocampo anche lo squalificato Deiola: al suo posto dentro Faragò oppure sarà avanzato Padoin (in quest'ultimo caso sulla fascia destra tornerebbe Srna). Luca Pellegrini confermato a sinistra, così come Pisacane e Ceppitelli in mezzo. In mediana Cigarini è in vantaggio su Bradaric per il ruolo di regista, mentre in attacco tornerà dopo la squalifica João Pedro, che affiancherà Pavoletti. Ancora problemi per Romagna, a rischio forfait.

Spalletti non dovrebbe ancora convocare Icardi, sarà dunque nuovamente Lautaro Martinez a sostenere sulle sue spalle il peso dell'attacco nerazzurro, supportato sulla trequarti da Politano, Nainggolan e Perisic. In mediana Vecino è in vantaggio su Gagliardini per affiancare Brozovic, mentre c'è incertezza su chi agirà da terzini: doppio ballottaggio a destra fra D'Ambrosio e Cedric Soares e a sinistra fra Asamoah e Dalbert.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.